Escarra y Aderlín lideran remontada de las Águilas sobre las Estrellas

Las Águilas Cibaeñas protagonizaron una emocionante remontada de atrás para derrotar 6-5 a las Estrellas de Oriente la noche de este lunes, en la reanudación del Torneo de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

.

Con esta victoria, las Águilas pasaron a ocupar la primera posición al colocar su récord en 4-1 y

desplazaron a las Estrellas (4-2) al segundo puesto del evento.

La victoria se la acreditó Eric Cerantola ((1-0) con cero en el octavo, la derrota fue para Peyton Gray

(0-1) y el salvamento para Hunter Bigge, su segundo del torneo.

El partido se mantuvo empatado a cinco carreras hasta el noveno episodio, cuando la ofensiva

aguilucha logró fabricar la carrera de la ventaja.

Leody Taveras negoció un boleto y avanzó a tercera base tras un sencillo al centro de Aderlin

Rodríguez. Acto seguido, JC Escarra conectó un rodado de frente al campocorto, quien cometió un

error en el tiro al home, y el receptor no pudo retener la pelota. Taveras anotó sin problemas, sellando la carrera que, a la postre, fue la de la victoria.

Las Águilas se adelantaron en la primera entrada con una carrera luego de dos dos out tras tres hits sucesivos: Aderlin Rodríguez dio uno al centro, avanzó a tercera base por hit al jardín derecho de JC Escarra y anotó por sencillo de José Rodríguez al bosque izquierdo.

Las Estrellas respondieron de inmediato con un jonrón de dos carreras de Josh Lester por el canal left-center (2-1).

Los verdes ampliaron su ventaja con dos anotaciones más en la conclusión del segundo episodio, impulsadas por un sencillo de Rodolfo Durán y un error en el tiro a primera base. En la cuarta entrada, Miguel Sanó conectó un jonrón solitario por encima de la verja izquierda, despegando a las Estrellas 5-2.

Las Águilas iniciaron su reacción descontando una carrera en el tercer inning gracias a un doble de Taveras y un sencillo productor de Aderlin Rodríguez (4-2).

En el quinto capítulo, tras boletos a Steward Berroa y Leody Taveras, JC Escarra disparó un triple remolcador de dos carreras ante Jhan Mariñez, apretando el marcador 5-4.

El empate llegó en la séptima entrada, cuando Raynel Delgado abrió con doble y, luego de un boleto a Taveras y un wild pitch, anotó la quinta carrera aguilucha por un passed ball del receptor Rodolfo Durán (5-5).

El abridor de las Estrellas, Sean Nolin, se fue sin decisión tras laborar dos entradas de una carrera. Por las Águilas, el iniciador Devin Smeltzer cedió cinco vueltas en cinco entradas.

El bullpen aguilucho se lució, con Huascar Inoa, Jeurys Familia, Cerantola y Bigge, quienes se

combinaron para tirar cuatro ceros.

Por las Águilas: Leody Taveras se fue de 3-1, con tres boletos y anotó tres veces; Aderlin Rodríguez de 5-3, una empujada y una anotada; JC Escarra de 5-2, con dos remolcadas.

Por las Estrellas: Josh Lester: 4-1, con jonrón y dos impulsadas; Miguel Sanó, jonrón solitario; Raimel

Tapia y Rodolfo Durán, ambos de 4-2.