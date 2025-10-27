Suspendido otra vez el encuentro entre los equipos Toros y Licey

La Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) anunció la posposición del partido entre los Toros del Este y los Tigres del Licey, previsto para celebrarse anoche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, por segunda ocasión, luego de haber sido previamente reprogramado desde el pasado 21 de octubre.

“Lamentamos informarles que el partido reprogramado para hoy, (ayer) el cual correspondía al que originalmente se iba a jugar el pasado 21 de octubre, queda pospuesto debido a las condiciones climáticas»”, informó el organismo que preside el licenciado Vitelio Mejía Ortiz en sus redes sociales.

La Liga, además, dejó saber que próximamente dará a conocer la nueva fecha para la reanudación del partido entre los conjuntoToros y Tigres .

Este es el partido número 18 que por causa de la lluvia es suspendido hasta elmomento debido al paso por el país de la tormenta Melissa, una cantidad sin precedentes en la primera quincena del tradicional torneo otoño-invernal.

Desde el mediodía se registraron torrenciales aguaceros en la ciudad Capital, lo cuales obligaron a la Liga de Béisbo a tomar la decisión a prima tarde.