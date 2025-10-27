Leury García y Johan Rojas debutarán este lunes con los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron el debut de los jugadores Leury García y Johan Rojas, quienes verán acción por primera vez esta temporada esta noche frente a los Leones del Escogido, en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, a partir de las 7:00 p.m.

García, un veterano jugador con amplia experiencia en las Grandes Ligas, había estado fuera de acción debido a molestias en el codo izquierdo sufridas durante los entrenamientos. Totalmente recuperado, el versátil jugador está listo para aportar su experiencia y liderazgo tanto en el cuadro interior como en los jardines.

Durante el verano, formó parte de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol, donde tuvo una destacada actuación antes de regresar al país para integrarse a los Gigantes.

La pasada temporada, bateó para promedio de .270, incluyendo 40 imparables, entre ellos nueve dobles, 20 remolcadas, 22 anotadas y 11 robos.

Rojas, jardinero central de los Filis de Filadelfia, llegó la semana pasada desde los Estados Unidos y se encuentra en óptimas condiciones para debutar temprano en la campaña. Rojas vio acción este año en las Grandes Ligas y en Triple A, consolidándose como uno de los talentos jóvenes dominicanos con mayor proyección gracias a su velocidad, defensa y energía en el terreno.

Fue el líder de robos con 23, su promedio fue de .295 con 20 anotadas y ocho remolcadas en su debut en la liga de 27 juegos.

El presidente de operaciones Alfredo Acebal Rizek destacó la importancia de su incorporación.

“Tener a Leury y a Rojas disponibles desde temprano nos da profundidad y equilibrio. Ambos aportan experiencia y dinamismo al equipo”, expresó.

De su lado, el gerente de operaciones Jaylon Pimentel valoró el compromiso de los jugadores.

"Leury llega totalmente recuperado y con deseo de competir, mientras que Johan trae la energía y la velocidad que lo caracterizan. Estamos felices de tenerlos listos para esta noche", declaró.