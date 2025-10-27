Leones dan 3 HRS e hilvanan segunda victoria con paliza sobre los Gigantes

El primer jonrón en LIDOM para el infielder Jonathan Guzmán y otros dos bambinazos de Yamaico Navarro y Sócrates Brito produjeron siete de las carreras de los Leones del Escogido para vencer este lunes por paliza a los Gigantes del Cibao 10-2 en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.

El estacazo de Guzmán llegó en el segundo episodio luego de que los escarlatas fabricaran su primera carrera con un doble de Yamaico Navarro al jardín izquierdo y un sencillo de Franchy Cordero al central contra Emilio Vargas. Con Cordero corriendo en la intermedia y Jonathan Araúz en la inicial Guzmán aprovechó un lanzamiento en el centro del plato para enviar la pelota por encima de la pared del prado izquierdo para colocar el juego en ese momento 4-0.

Las únicas vueltas de los locales llegaron en la parte baja cuando bases por bolas consecutivas de Jonathan Bermúdez a Jake Holton y Hanser Alberto sumado a un passed ball de Martín Maldonado colocó corredores en las esquinas para Leury García, quien con un rodado por primera llevó a Holton al plato con la primera de los nordestanos. La otra anotación se produjo con imparable empujador de Cooper Johnson al central.

En el tercero, los melenudos sumaron otras dos a la pizarra gracias al cuadrangular de Navarro con uno a bordo por el bosque izquierdo, también frente a Vargas.

Los escogidistas abrieron el cuarto capítulo con indiscutibles consecutivos de Guzmán, Maldonado, Junior Lake y Erik González para producir una más. Un out forzado tras un rodado de Sócrates brito por la intermedia marcó la séptima de los capitaleños. Joel César entró a lanzar y un elevado de sacrificio de Alexander Canario al central representó la número nueve de los rojos en las piernas de Lake.

Otro jonrón entre los jardines izquierdo y central, esta vez de Brito y en solitario, contra Wilkin Ramos significó la décima para los escarlatas.

El lanzador ganador fue Phillips Valdez (1-0) al tirar en tres actos en blanco de tres hits y un ponche. Vargas (0-1) fue el derrotado al permitir seis vueltas en 2.2 entradas.

Tras la victoria, el Escogido coloca su marca en 2-4, y los Gigantes en 0-4.

Por los Leones, Guzmán se fue de 5-2, con jonrón, tres impulsadas y dos anotadas; Navarro, de 4-2, con cuadrangular, doble, dos remolcadas y dos anotadas; Brito, de 5-2, con jonrón, dos producidas y una anotada, y Cordero, de 3-2, con una empujada, una anotada y una base por bolas. Por los nordestanos, Johnson bateó de 3-2, con una empujada, y Alberto, de 3-1, con una anotada y un boleto.

Este martes los francomacorisanos devolverán la visita a los capitaleños en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche.