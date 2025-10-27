Así salen Toronto y Dodgers alineados para el tercer juego de la Serie Mundial

Luego de una joya monticular del japonés Yoshinobu Yamamoto -juego completo de una carrera-, que le dio el triunfo a los Dodgers de los Angeles, la serie ahora está en California empatada a 1 por bando.

Los Azulejos de Toronto y Los Angeles se miden en el juego 3 en el Dodger Stadium. Los de Canadá llevarán en la lomita al veterano Max Scherzer, mientras que los locales tendrán al también derecho Tyler Glasnow.

A continuación la alineación de cada equipo:

Toronto

1- George Springer DH

2- Nathan Lukes LF

3- Vladimir Guerrero Jr. 1B

4- Bo Bichette 2B

5- Daulton Varsho CF

6- Alejandro Kirk C

7- Addison Barger RF

8- Ernie Clement 3B

9- Andrés Giménez SS

Toronto

1- Shohei Ohtani DH

2- Mookie Betts SS

3- Freddie Freeman 1B

4- Will Smith C

5- Max Muncy 3B

6- Teoscar Hernández RF

7- Tommy Edman 2B

8- Kike Hernández LF

9. Andy Pages CF