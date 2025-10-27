Serie mundial
Así salen Toronto y Dodgers alineados para el tercer juego de la Serie Mundial
Luego de una joya monticular del japonés Yoshinobu Yamamoto -juego completo de una carrera-, que le dio el triunfo a los Dodgers de los Angeles, la serie ahora está en California empatada a 1 por bando.
Los Azulejos de Toronto y Los Angeles se miden en el juego 3 en el Dodger Stadium. Los de Canadá llevarán en la lomita al veterano Max Scherzer, mientras que los locales tendrán al también derecho Tyler Glasnow.
A continuación la alineación de cada equipo:
Toronto
1- George Springer DH
2- Nathan Lukes LF
3- Vladimir Guerrero Jr. 1B
4- Bo Bichette 2B
5- Daulton Varsho CF
6- Alejandro Kirk C
7- Addison Barger RF
8- Ernie Clement 3B
9- Andrés Giménez SS
Toronto
1- Shohei Ohtani DH
2- Mookie Betts SS
3- Freddie Freeman 1B
4- Will Smith C
5- Max Muncy 3B
6- Teoscar Hernández RF
7- Tommy Edman 2B
8- Kike Hernández LF
9. Andy Pages CF