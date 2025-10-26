Tigres del Licey entrenan tras la detención del torneo debido a la tormenta Melissa

Los Tigres del Licey iniciaron un programa de entrenamientos durante el fin de semana, luego de que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana decidiera suspender las jornadas completas de sábado y domingo tras el paso de la tormenta Melissa por el país.

Dichas prácticas están siendo efectuadas en las instalaciones de los Gigantes de San Francisco, ubicadas en Tierra Alta, Boca Chica, son dirigidas por el manager Gilbert Gómez y su staff de coaches y supervisadas por el VP de operaciones de béisbol y gerente general, Audo Vicente, quien se hizo acompañar de Fabio Herrera, director de operaciones y Félix Peguero, asesor del gerente.

Al encuentro de concentración azul asistieron los torpederos Jordan Lawlar y Sergio Alcántara y el lanzador de Grandes Ligas, Luis Peralta, quienes se preparan para ingresar al roster de 50 cuando el cuerpo técnico lo considere correspondiente.

La convocatoria de los 24 veces campeones nacionales, incluye partidos interescuadras durante sábado y domingo, con el objetivo de mantener en forma al conjunto azul, que ostenta marca de 3-1 en el inicio de la temporada 2025-26 de la LIDOM.

El organismo rector de la pelota dominicana, informó la mañana del sábado que la acción regresa este próximo lunes, a expensas de la partida del fenómeno atmosférico que ha interrumpido el desarrollo del torneo que es dedicado al inmortal del Salón de la Fama, Juan Marichal.

Para entonces, se esperaba que los Tigres tuvieran jornada libre en el calendario oficial de la temporada. Sin embargo, se espera una restructuración de la agenda para la fecha y el resto de las jornadas de la temporada, dados los imprevistos ocasionados por las tétricas condiciones climáticas.