El relevista panameño Kenny Hernández regresa con los Leones

Por segunda temporada consecutiva, Kenny Hernández se pondrá el uniforme de los Leones del Escogido, según anunció la gerencia de Operaciones de Béisbol de los campeones nacionales y del Caribe.

“La incorporación de Kenny fortalece nuestro bullpen. Es un brazo zurdo probado en diferentes ligas que llega para aportar en momentos decisivos. Estamos convencidos de que su experiencia y carácter harán una gran diferencia para nosotros”, indicó el gerente general Carlos Peña.

Hernández, de 27 años, hizo un gran trabajo con el Escogido durante el Round Robin 2024-25, en el cual se apuntó 2 victorias y lanzó 4.0 entradas en blanco que incluyeron 5 ponches y 0.75 de WHIP.

También se puso el uniforme de los Gigantes del Cibao en el torneo pasado, dejando labor de 1.2 innings sin permitir carrera y 1 ponche.

El panameño estuvo durante el verano con los Pericos de Puebla y con los Tigres de Quintana Roo, combinando 12.1 episodios de 14 ponches. Fue su segunda campaña consecutiva en la Liga Mexicana de Béisbol.

Su experiencia incluye los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el 2024-25, la Serie del Caribe 2024 representando a Panamá y 7 temporadas en los circuitos minoritarios de los Diamondbacks de Arizona y Cardenales de San Luis.

Hernández ya se encuentra en el país y listo para debutar con los 17 veces campeones nacionales. Ingresó a la plantilla en lugar de Darío Agrazal, quien se recupera de molestias en el hombro.

Rotación para los próximos tres partidos.

Jonathan Bermúdez abrirá el encuentro de este lunes contra los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier. El martes, también ante los nordestanos, iniciará Grant Gavin en el parque Quisqueya Juan Marichal. El miércoles en San Francisco de Macorís, el encargado de comenzar será Norge Ruíz.