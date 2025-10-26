Aaron Sánchez abrirá por los Toros del Este este lunes frente al Licey

El dirigente de los Toros del Este confirmó al derecho Aaron Sánchez para abrir este lunes ante los Tigres del Licey, cuando se reanude la temporada 2025–26 luego de varios días de inactividad debido a los efectos de la Tormenta Melissa.

Sánchez tiene la responsabilidad de abrir el primero de una serie de tres juegos ante el Licey. Viene de tener la mejor salida para un abridor en lo que va de campaña, lanzando 5 innings en blanco de solo un hit, sin otorgar boletos y con 7 ponches, la mayor cantidad para un abridor hasta el momento.

El dirigente taurino anunció la rotación mientras los Toros disputaban un partido interescuadras el domingo. El día previo pudieron practicar y los bateadores enfrentaron live BP en El Corral.

El martes, en La Romana, Carlos Rodríguez será el encargado de abrir el encuentro. El nicaragüense de Grandes Ligas viene de lanzar 3.2 entradas de 2 hits y 2 carreras en Santiago, otorgando un boleto y ponchando a 4 bateadores amarillos.

El miércoles, de regreso al Estadio Quisqueya, Matt Dermody tendrá su segunda apertura de la campaña, cerrando la serie de tres encuentros.

Para la reanudación de la temporada, los Toros contarán con el debut del experimentado Eloy Jiménez, quien tenía pautado jugar el martes pasado. De igual forma, regresará al lineup el toletero Jhonkensy Noel, quien había abandonado su último encuentro debido a un pelotazo en el codo.

También para el martes podría estar de vuelta el campocorto Felnin Celestén, luego de sufrir ligeras molestias en sus rodillas.

“La probabilidad es muy alta de que Celestén esté jugando el martes, dependiendo de cómo se sienta luego del partido,” dijo el dirigente Estévez mientras el club jugaba entre sí en El Corral.

La tropa taurina ha ganado dos de sus últimos tres compromisos y actualmente se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.