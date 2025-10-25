Scherzer abrirá por los Azulejos contra Glasnow y Dodgers en 3er juego de la Serie Mundial

El manager de los Azulejos, John Schneider, todavía estaba celebrando una victoria con remontada en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana cuando el tres veces ganador del Premio Cy Young, Max Scherzer, se acercó con una pregunta: "¿Cuándo voy a abrir en la Serie Mundial?”

“Yo pensé algo como, ‘Max, estoy disfrutando una cerveza, hombre’”, dijo Schneider sonriendo el sábado por la noche, antes del segundo duelo de la Serie Mundial. “Es muy metódico y quiere saber qué está haciendo.”

Scherzer ya lo sabe: lanzará para Toronto en el tercer juego contra el derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Glasnow, el lunes, cuando la Serie Mundial se traslade al sur de California.

El astro japonés Shohei Ohtani abrirá por los Dodgers en el cuarto juego contra el derecho de los Azulejos, Shane Bieber.

El lanzador de 41 años calificó como “increíble” tener su primera apertura en el Clásico de Otoño desde 2019 cuando lanzó por Washington contra Houston.