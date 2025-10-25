Naranjeros superan a Cañeros en duelo de líderes en México

Harold Ramírez tuvo una explosiva noche con el tolete para guiar el viernes a los Naranjeros de Hermosillo a una victoria por 6-5 sobre los Cañeros de Los Mochis, con la que tomaron el liderato de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ramírez conectó un jonrón de dos carreras en el cuarto episodio y añadió otro, también de dos anotaciones, en el octavo para poner en ventaja a los Naranjeros.

En Culiacán, Ian Kahaloa completó cinco entradas sin permitir carreras, mientras que Ramón Ríos bateó de 4-2 con un cuadrangular y tres impulsadas, para guiar a los Tomateros a una paliza de 9-0 sobre los Venados de Mazatlán, que apenas suman una victoria en nueve compromisos y se mantienen en el sótano.

Los Yaquis de Obregón triunfaron en casa por 5-1 sobre el Tucson Baseball Team. Allen Córdoba bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y una producida, mientras que Riley Unroe se fue de 5-2 con un doble y una remolcada, en la victoria de los Yaquis por 5-1 sobre el Tucson Baseball Team.

En Guasave, Fernando Lozano lanzó cinco entradas sin permitir anotaciones, mientras que Rea Tachioka se fue de 4-2 con dos carreras empujadas, y las Águilas de Mexicali doblegaron 4-0 a los Algodoneros.

Los Charros de Jalisco dejaron en el terreno a los Jaguares de Nayarit en Zapopan, al imponerse porr 7-6 con un jonrón de dos carreras de Edwin Díaz en la parte baja del undécimo episodio.

Liga de Venezuela

Los Tigres de Aragua atacaron con cuatro anotaciones en la cuarta entrada y se encaminaron el viernes a un triunfo por 6-3 sobre los Bravos de Margarita, para liderar la Liga Venezolana de Béisbol.

Aragua ha ganado seis de sus primeros siete compromisos en la temporada

Eduardo Escobar y J.J. D’Orazio conectaron sendos vuelacercas de dos anotaciones, para encabezar el ataque de los Tigres.

En Puerto La Cruz, los Caribes de Anzoátegui doblegaron 15-7 a las Águilas del Zulia. Jesús Sucre bateó de 3-2 con un doble y cuatro carreras remolcadas, mientras que Herlis Rodríguez conectó de 4-2 con un doble, un jonrón y dos empujadas.