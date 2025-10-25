LIDOM pospone jornadas de sábado y domingo; liga dominicana intentará reanudar el torneo el lunes

Las jornadas programadas para hoy sábado y mañana domingo en el torneo de béisbol otoño-invernal han sido pospuestas y la Liga Dominicana informó que su objetivo es reanudar las acciones a partir del próximo lunes 27.

La decisión fue adoptada a unanimidad por la Junta de Directores de la Lidom y pensando principalmente en salvaguardar la integridad y seguridad física de los jugadores de todas las franquicias, quienes han tenido una larga jornada de inactividad a causa de las condiciones meteorológicas que afectan al país.

"Queremos garantizar que el campo de juego en los diferentes estadios se encuentre en condiciones óptimas para garantizar la seguridad física de los jugadores, y que estos puedan retomar el ritmo competitivo en las condiciones requeridas y sin riesgos de lesión”, dijo la liga en su comunicado.

"El béisbol es un deporte demandante que requiere gran esfuerzo físico y una adecuada preparación para los actores del juego".

LIDOM pidió disculpas a sus fanáticos, patrocinadores y a toda la familia del béisbol por esta medida, que se toma sobre el fundamento de las razones expuestas.

"Nuestro compromiso es con la seguridad de los jugadores y con preservarla calidad del espectáculo, así como garantizar la integridad de los fanáticos y personal de las franquicias", agregó.

Lidom anunció, además, que en las próximas horas publicará la jornada que será asignada para el próximo lunes.