Bo Bichette no está en la alineación para el Juego 2 de la Serie Mundial

El jugador de cuadro de los Azulejos de Toronto, Bo Bichette, no está en la alineación titular para el Juego 2 de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles el sábado por la noche.

Bichette, dos veces campocorto All-Star y dos veces líder de hits de la Liga Americana, se fue de 2-1 con una base por bolas en su regreso a la alineación en la victoria del viernes por 11-4 en el Juego 1. Fue su primera acción desde que se torció la rodilla izquierda en una colisión el 6 de septiembre con el receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells.

Se esperaba que Isiah Kiner-Falefa comenzara en la segunda base y bateara octavo contra Yoshinobu Yamamoto en el Juego 2. Kiner-Falefa reemplazó a Bichette como corredor emergente en la sexta entrada de nueve carreras de Toronto el viernes.

El receptor Alejandro Kirk, quien coronó el marco de nueve carreras con un jonrón de dos carreras, reemplazó a Bichette en el puesto de limpieza en el Juego 2.

"No quiero decir que era parte del plan", dijo el manager de los Azulejos, John Schneider, sobre sacar a Bichette de la alineación. "Solo midiendo cómo se siente. Estará listo para jugar hoy, seguro. Esto es algo de lo que hablamos, incluso antes de la decisión de ponerlo en la lista. Pensé que estaba bien ayer y solo quiero verlo físicamente, pero estará listo para batear y jugar cuando sea".