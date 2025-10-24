Serie Mundial 2025

Arranca la 121 Serie Mundial de la historia en la que se definirá el campeón del mejor beisbol del mundo, esta vez en un enfrentamiento inédito, Dodgers de Los Angeles frente a los Azulejos de Toronto.

Los Dodgers que defienden el título obtenido el año pasado, buscan el número nueve de su historia y tercero de la década, mientras los Azulejos han participado en este evento dos veces, 1992 y 1993, resultando campeones en ambas ocasiones. Fue entonces pilar fundamental para alcanzar esas victorias el lanzador dominicano Juan Guzmán. Este conjunto busca coronarse campeón después de haber quedado en el último lugar de su división en la campaña anterior, algo que ocurrió por última vez en 2013 cuando los Medias Rojas realizaron ese tipo de espectacular rebote.

Los Dodgers por su parte nunca han logrado obtener en años consecutivos el cetro. Están por vigésima primera vez en este certamen y su marca de juegos ganados y perdidos es de 54-62. Su dirigente Dave Roberts intentará entrar en un círculo muy exclusivo; los que han conducido un equipo en tres ocasiones a ser campeón mundial. Con Dodgers Walter Alston lo alcanzó cuatro veces (1955-1959-1963-1965) y Tom LaSorda en dos (1981-1983). Roberts ganó el año pasado y en 2020.

Predecir un ganador de dos en una serie corta y en un deporte de la naturaleza del beisbol es arriesgado. Están equilibrados, aunque ejecutan una especie de juego diferente. Me inclino ligeramente por los Dodgers debido a un aspecto importante en eventos de esta característica, su pitcheo abridor tiene capacidad para completar más entradas y eso permite mayor descanso al relevo.

La nación dominicana está bien representada. Con los Dodgers su jardinero derecho Teoscar Hernández estará por segunda vez en el evento con oportunidad de convertirse en el décimo quinto con por lo menos dos anillos de campeón mundial y por los Azulejos el bate de Vladimir Guerrero podría resultar la diferencia a favor, si lo dejan extender los brazos su ataque puede ser devastador. Asimismo, estará con estos por segunda vez en este certamen el relevista Seranthony Domínguez, anteriormente actuó con los Phillies en 2022.