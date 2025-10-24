Esta es la alineación de Dodgers y Toronto para el juego 1 de la Serie Mundial

La Serie Mundial ha llegado. Se trata de una inédita entre los Dodgers de los Angeles y los Azulejos de Toronto.

Los Dodgers buscan ser el primer equipo desde el 2000 en lograr un bicampeonato cuando los Yankees completaron el "tri", mientras que Toronto, está tras su tercera corona en la historia y su primera desde el 1993 cuando ganaron por segundo año seguido.

Ambos equipos están listos para la acción.

Los Dodgers llevarán a la lomita al zurdo experimentado Blake Snell, quien ha lucido muy bien en la postemporada con récord de 3-0 y 0.86 de efectividad.

En tanto que por Toronto abrirá el novato Trey Yesavage, quien en su primera postemporada tiene récord de 2-1 con 4.20 de efectividad.

A continuación, las alineaciones de cada equipo para el juego 1 del Clásico de Otoño 2025:

Dodgers de los Angeles

1- Shohei Ohtani DH

2- Mookie Betts SS

3- Freddie Freeman 1B

4- Will Smith C

5-Teoscar Hernández RF

6- Max Muncy 3B

7- Kike Hernández LF

8- Tommy Edman 2B

9- Andy Pages CF

Azulejos de Toronto

1- George Springer DH

2- Davis Schneider LF

3- Vladimir Guerrero Jr. 1B

4- Bo Bichette 2B

5- Alejandro Kirk C

6- Daulton Varsho CF

7- Ernie Clement 3B

8- Myles Straw

9- Andrés Giménez SS