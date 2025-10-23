Ohtani, Vladi Jr. y la interesante Serie Mundial

Por primera vez en más de 30 años tendremos una Serie Mundial entre equipos de dos países; en la misma veremos un firmamento de estrellas que incluye al japonés Shohei Ohtani y al dominicano Vladi Guerrero, los flamantes ganadores del MVP de las Series de Campeonato.

El evento será interesante, tomando en cuenta los nipones de los Dodgers que respaldan al gran Shohei, los dominicanos...y jugadores de varios países presentes en el Clásico de Otoño.

Los Dodgers tuvieron una temporada regular con altibajos, incluso llegaron a la postemporada teniendo que asistir a una Serie de Wild Card. Eso sí, han arrasado en la postemporada con todo el que se le ha puesto delante, sin el más mínimo miramiento, como es común en las franquicias dinásticas.

El conjunto con sede en Los Ángeles busca emular a los Yankees de 1998, 1999 y 2000, el último equipo que ha ganado Serie Mundial en años seguidos, de hecho los Esquivadores es el único conjunto que ha conseguido más de un campeonato en el primer lustro de esta década.

Los Azulejos tuvieron su gran momento en los primeros años de la década del noventa, saliendo por la puerta ancha en sus únicas dos apariciones de Serie Mundial en 1992 y 1993. El tiempo y las circunstancias se encargaron de colocar a los Blue Jays en una especie de limbo, y salvo contadas ocasiones, no pasaron de una Serie de Comodín o Divisional.

Hoy día Toronto vestirá sus galas azules para recibir a unos Dodgers que son favoritos de la mayoría en una serie al mejor de siete. Vladimir Guerrero Jr. ha sido la estrella del conjunto canadiense, poniendo unos números impresionantes en la postemporada (.442-6-12 y un OPS de 1.440) y llevándose el premio de Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El Súper Vladi ha aprovechado cada instancia de la postemporada para elevar su figura a otro nivel.

Al Vladi se sumará la garra de George Springer, además del estelar Bo Bichete, quien estuvo fuera desde septiembre por una lesión en la rodilla. El futuro inmortal Max Scherzer estará completamente disponible y saludable para formar una rotación junto a Shane Bieber, Kevin Gausman (1-1 2.19 en la SC) y el novato Trey Yesavage.

Shohei Othani puso el mundo patas arriba con su actuación de 6.0 entradas en blanco, 10 ponches más los tres jonrones que conectó. Es el eje sobre el que giran los Esquivadores como primer bate y designado, además será abridor de un partido en los Ángeles. Los Teoscar Hernández, Freddy Freeman, Mookie Betts...no necesitan presentar credenciales, pues lo han conseguido todo en postemporada.

A partir de este viernes tendremos un filete puesto en la mejor mesa, servido por Ohtani, Vladi Jr y sus compartes, lo que nos permitirá disfrutar de un evento digno de grandes protagonistas, entre unos favoritos Dodgers y unos aguerridos Azulejos de Toronto.