Lío en Lidom: Vitelio Mejía responde la demanda conjunta de Emmanuel Clase y Luis Ortiz

Dos pitchers de las Estrellas Orientales, Luis Ortiz y Emmanuel Clase, han establecido una demanda o reclamo ante la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y su presidente, Vitelio Mejía, a fin de que quede anulada una decisión del organismo que les impide participar en el actual torneo de béisbol.

La determinación de Lidom está relacionada con una suspensión temporal que tienen en las Grandes Ligas ambos jugadores, pertenecientes a los Guardianes de Cleveland. La oficina del comisionado de MLB, Rob Manfred, nunca ha informado por qué están en el limbo, pero fuentes de crédito han indicado que ambos son investigados por un asunto vinculado al mundo de las apuestas.

Ortiz y Clase entablaron una demanda ante la Corte Civil y Comercial del Distrito Nacional, la cual sería conocida de urgencia este jueves 23, en forma virtual.

Vitelio Mejía, presidente de Lidom, emitió una comunicación a Listín Diario en la cual se refiere a esta demanda. A continuación, el texto completo dirigido al editor deportivo Héctor J. Cruz:

“Me complace saludarte de la manera más cortés, al tiempo de manifestarte lo siguiente:

Durante mi dilatado ejercicio profesional de más de 45 años no ha sido mi estilo debatir temas judiciales de manera pública, y menos si el caso de que se trata involucra decisiones adoptadas en función de mis responsabilidades como presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

No obstante, atendiendo a tu solicitud y cuidando no entrar en aspectos procesales que deberán ser ponderados y decididos por las jurisdicciones que resulten apoderadas, te quiero hacer la siguiente aclaración conceptual:

En relación con los jugadores de que se trata, ni la presidencia de la Liga en su decisión provisional, ni la Junta de Directores en su decisión que refrenda la primera, adoptada con el voto favorable de cinco de sus seis franquicias, han juzgado disciplinariamente a dichos jugadores. Ambas decisiones se fundamentan en la obligación estatutaria y reglamentaria de ambas instancias en el sentido de garantizar que la actividad del béisbol profesional de la República Dominicana se lleve a cabo dentro de los más altos estándares éticos y técnicos en beneficio de sus asociados, en sentido particular, y de toda la sociedad, en sentido general, en la medida en que el béisbol es la marca país de la República Dominicana.

El cumplimiento de este mandato, contenido en el artículo 3 de los estatutos de Lidom, ha sido fundamento en la historia de la Liga de decisiones trascendentes, como la incautación provisional o definitiva de franquicias.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de los propios estatutos, compete a la presidencia de la Liga cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de los estatutos y reglamentos de la Liga, así como las decisiones de la asamblea y de la Junta de Directores, responsabilidad a la que quien suscribe no habrá de sustraerse en defensa del interés colectivo de la Liga, de sus asociados y de la fanaticada en sentido general, así como del buen nombre y prestigio de la Liga y de nuestro béisbol profesional, en base a cuyos principios y valores hemos sustentado nuestra posición como una de las principales ligas deportivas, y particularmente de béisbol, de la región.

Esta presidencia, por su decisión provisional, y la Junta de Directores, al refrendar dicha decisión, han actuado de manera correcta y corresponde ahora a cualquier jurisdicción apoderada decidir con respecto a cualquier acción incoada contra dichas resoluciones”.