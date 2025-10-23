Junior Caminero será reportero en la Serie Mundial

El joven sensación dominicano Junior Caminero tendrá un nuevo rol fuera del terreno de juego.

La cuenta oficial de MLB anunció que el estelar jugador tomará las riendas como corresponsal especial durante los Juegos 3 y 4 de la Serie Mundial 2025 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

Caminero, quien tuvo un año verdaderamente mágico, se ha convertido en una de las caras más reconocidas del béisbol en 2025.

Su espectacular temporada con Tampa Bay lo consolidó como una superestrella emergente: conectó 45 cuadrangulares, impulsó 110 carreras y fue formó parte tanto del Juego de Estrellas como del Derby de Jonrones, donde también brilló llegando a la final.

Año mágico

El dominicano inició su calendario de ensueño con un momento que removió al país: el cuadrangular decisivo que disparó por el jardín central, sobre los 411 pies, para darle el campeonato a los Leones del Escogido sobre los Tigres del Licey en la serie final. Ese jonrón recorrió el mundo entero en redes sociales, naciendo así su estatus como una de las figuras más carismáticas y queridas del béisbol.

Ahora, Caminero combinará su carisma y energía con su experiencia de jugador para compartir, desde el campo, una mirada diferente de la Serie Mundial para la audiencia latina.