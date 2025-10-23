Icónicos cuadrangulares de la franquicia de Toronto

La historia de los Azulejos de Toronto se ha caracterizado por dramáticos cuadrangulares en partidos de post-temporada. Aquí mi “Top Five”:

Joe Carter – Serie Mundial 1993, sexto partido

Los Azulejos buscaban su segundo campeonato consecutivo y estaban delante 3-2 en la Serie Mundial de 1993 contra los Phillies de Philadelphia. Perdían 6-5 en el noveno inning del sexto partido, cuando Joe Carter vino a batear contra Mitch Williams con dos compañeros en circulación y un out cuando… ¡Boom! El jardinero de 33 años pasó de estelar a icono con un cuadrangular de tres carreras que le dio una victoria 8-6 a Toronto, terminando súbitamente el partido y la serie.

José Bautista–Serie Divisional 2015, quinto partido

Partido decisivo de la Serie Divisional entre Texas y Blue Jays. Séptimo inning en el Rogers Centre. Texas está delante 3-2 y tiene a Sam Dyson en el montículo, quien encuentra dificultades por pobre defensa de su equipo. “Joey Bats” a batear con dos en bases. El resto es historia. Jonrón bestial entre left center field acompañado del “bat flip” más visto y recordado en la historia. Toronto se lleva la victoria y clasifica a la Serie de Campeonato.

Edwin Encarnación–Juego de Wildcards LA 2016

Los Blue Jays recibían a los Orioles de Baltimore en el encuentro de Wildcards de la LA, buscando avanzar a la Serie Divisional. El partido es disputado y de baja anotación. Hay que jugar entradas adicionales. Luego de un out con la pizarra 2-2 en el undécimo capítulo, el dirigente de los Orioles Buck Showalter apela a Ubaldo Jiménez como relevista. Luego de dos sencillos consecutivos, Edwin Encarnación conecta un enorme cuadrangular por el prado izquierdo que le da la victoria a Toronto 5-2.

Vladimir Guerrero Jr.–Serie Divisional 2025, segundo juego

La post-temporada de 2025 ha sido una plataforma para mostrar el talento ofensivo excepcional de Vladimir Guerrero Jr. Quizás su momento cumbre, por lo menos hasta ahora, llegó en el segundo partido de la Serie Divisional contra los Yankees. Will Warren lanzaba en un partido que Toronto ya dominaba 5-0. En el cuarto, “Vlady” se destapó con el primer “Grand Slam” de la franquicia en playoffs para poner el partido fuera de alcance.

George Springer – Serie de Campeonato 2025, séptimo partido

El jugador nativo de Connecticut fue el JMV de la Serie Mundial de 2017 y ha sido consistentemente productivo en playoffs, lo que ratificó el lunes. Su dramático cuadrangular de tres carreras en el séptimo capítulo llevó a los Blue Jays a su primer Clásico Otoñal en 32 años. Springer suma 23 jonrones en playoffs.