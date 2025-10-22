Lidom se reanudaría este jueves si la tormenta Melissa cede

Tras dos días de inactividad beisbolera en República Dominicana por las incidencias en el país de la tormenta Melissa, los partidos correspondientes a dos posposiciones podrían efectuarse este jueves según informó Lidom si las lluvias menguan en el territorio dominicano y/o si los terrenos de los respectivos están en óptimas condiciones.

Los partidos de este jueves serían, los Gigantes del Cibao visitando a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, a las 7:30 de la noche, correspondiente al juego que se pospuso por lluvia el pasado día 17.

Y, a la misma hora, las Águilas Cibaeñas iniciarían su juego contra las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, que sería el juego que se pospuso el pasado martes.

Las Estrellas dominan las posiciones con récord 4-1.