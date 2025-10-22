Gigantes contratan a Tony Vitello como mánager, un coach universitario sin experiencia profesional

Los Gigantes de San Francisco contrataron a Tony Vitello, el mánager del equipo de la Universidad de Tennessee, como su nuevo mánager para su primer trabajo en el ámbito profesional.

Se trata de una apuesta sin precedentes por parte de Buster Posley, el máximo ejecutivo de operaciones de béisbol de San Francisco, al recurrir a un piloto sin experiencia profesional. Vitello, de 47 años, da el salto después de haber pasado toda su carrera a nivel universitario.

El director deportivo de Tennessee, Danny White, anunció el martes que Vitello se marcha a los Gigantes, felicitándolo en un comunicado por una “increíble oportunidad”.

“Le deseamos lo mejor mientras emprende este nuevo capítulo en su carrera y le agradecemos por todo lo que ha hecho para transformar el béisbol de Tennessee en un equipo de campeonato”, expresó White.

Vitello guió a los Volunteers a un éxito habitual en la Conferencia del Sureste desde que fue contratado en junio de 2017. Eso incluyó llevar al programa a su primer título de la NCAA el año pasado, junto con seis apariciones regionales, cinco plazas en super regionales de la NCAA y tres participaciones a la Serie Mundial Universitaria.

Buscando una nueva voz y dirección después de que los Gigantes se perdieran los playoffs por cuarto año consecutivo, Posey insistió en que no descartaría a nadie en su búsqueda de alguien con lo que él llamó una ética de trabajo “obsesiva” y atención al detalle.