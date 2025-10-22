Dominicano Esmerlyn Valdez azota Liga de Arizona

El jardinero sanjuanero Esmerlyn Valdez (21 años y 6’2”), prospecto #15 de los Piratas de Pittsburgh y perteneciente a Leones del Escogido en la Lidom, está azotando con su bate a la otoñal Liga de Arizona (AFL sus siglas en inglés), entidad donde participan futuros jugadores de Grandes Ligas y con experiencia en ese nivel.

En sus primeros nueve juegos, Valdez es líder del circuito en nueve encasillados: promedio de bateo (.545, de 22-12), porcentaje de embasarse (.718), promedio de slugging (1.682), OPS (2.400), jonrones (8), total de extrabases (9), anotadas (14), total de bases alcanzadas (37) y bases por bolas (15).

Además, es segundo en remolcadas (16) y tercero en total de hits (12).

El potente bateador derecho recibió bono de US$130,000 en enero del 2021 y en julio del año en curso fue uno de los seis jugadores dominicanos que participaron en el Juego de Futuras Estrellas de Grandes Ligas.

Una publicación de MLB de esta semana lo proyecta para ser incluido en roster de Grandes Ligas a más tardar el 18 de noviembre próximo, fecha límite con miras a protecciones del sorteo de “Regla 5” de diciembre.

En 2025, Valdez actuó en clase-A alta y doble-A, acumulando .286-AVG en 123 juegos y 458 turnos, .376-OBP, .520.SLG, .896-OPS, 26 jonrones, dos triples, 25 dobles, 86 impulsadas y 75 anotadas.

En esta AFL también se destaca el jardinero petromacorisano Raudi Rodríguez (Angelinos y Licey), quien es tercero en cuatro departamentos: .471-AVG (de 17-8), .609-OBP, .824-SLG y 1.433-OPS.