Regreso triunfal

En el curso del 7mo. juego entre Toronto y Seattle la noche del lunes, la transmisión de TV refrescó un dato relevante: los Azulejos tuvieron 49 victorias bajo el sistema de “viniendo de atrás”, cuando están debajo en el marcador en el último tercio.

No fue casualidad, entonces, que también pudieran borrar la ventaja de 3-1 que tenían los Marineros cuando llegaron al 7mo, y llegó el jonrón de tres vueltas por George Springer. Eso puso el marcador 4-3 para el equipo canadiense,y así se quedó. Toronto pasó a su primera serie mundial en 32 años (desde 1993).

Seattle volvió a su casa fallando por cuarta vez en conseguir la serie mundial, extendiendo su frustración desde su nacimiento en 1977. Las tres veces anteriores fueron 1995- 2000 y 2001, estas dos últimas ante los Yanquis. (En esas tres ocasiones tuvieron el mismo catcher, Dan Wilson, su manager de ahora).

Hay muchas historias por contar, en lo individual y lo colectivo, aunque ya el tema cambia de ambiente y todo su concentra en la serie mundial que inicia este viernes ante los “poderosos” Dodgers.

Me gustó lo que dijo el manager de Toronto John Schneider: “se sabe que los Dodgers son un buen equipo, pero Toronto también lo es. Vamos a ver qué pasa”.

El realidad, las mejores decisiones en el manejo del pitcheo favorecieron a Schneider en este 7mo. juego ante Seattle.. Siempre se dice que el beisbol también es una lotería, porque el batazo duro va al guante de un defensor, y el batazo flojo pica entre dos.

Sin embargo, pareció que el manager Wilson, de los Marineros, nunca debió sacar al pitcher iniciador George Kirby, que tenìa control de la ofensiva de Toronto y apenas en el 4to inning, con solo 65 lanzamientos y una poderosa recta de 98 millas.

Y se diría ahora que no fue buena selección del venezolano Eduardo Bazardo, quien recibió el jonrón de tres por Springer, batazo decisivo. Del otro lado, el dirigente Scheinder se fue con dos de sus abridores como relevo, Kevin Gausman y Chris Bassitt, y finalmente entró el noveno inning a su cerrador Jeff Hoffman.

Hago la anotación de que en beisbol los resultados favorecen al ganador, castigan al perdedor, pero nunca se sabe.

LOS DOMINICANOS

¿Cómo les fue a los dominicanos en postemporada?.

- Jorge Polanco, segunda base de Seattle, tuvo una mala serie, y en un instante tenía 14 turnos seguidos sin dar hit, hasta que consiguió uno en su segundo chance del 7mo. juego. En postemporada, estuvo de 48-10, promedio en .208, con 3 jonrones, 8 empujadas, y bajos números en OBP con .269 y OPs con .686.

- Julio Rodríguez fue el último out del juego, en cuenta de 3-2 hizo swing a un pitcheo en tierra, hacia afuera, pero eso nadie lo puede controlar. En ese partido había dado jonrón y doble, y se involucró en dos de las tres carreras. En los play off terminó también de 48-10, 4 jonrones, 9 empujadas, OPS de .809.

- Vladimir Guerrero Jr. fue el MVP de esta serie, luego de fallar 7 turnos en sus dos primeros partidos, ambas derrotas para el equipo. Vladimir luego se repuso y en postemporada finalizó con promedio de .442, 6 jonrones, 12 empujadas, OPS de 1,440 en 11 juegos y 51 turnos.

-Cal Raleigh, receptor de Seattle que pegó 60 jonrones en la regular, estuvo a la altura en play off. Su promedio fue de .304 en 40 turnos, 4 jonrones, 8 empujadas , OBP .407 y OPS de 1,081.

POR EQUIPOS: Digamos, también que Toronto estuvo batallando todo el tiempo, y va a la serie mundial con marca general de 7-4 (venció a los Yanquis 3-1 y a Seattle 4-3 luego de haber perdido los dos primeros juegos en casa). Eso luce pequeño ante el 9-1 de los Dodgers, pero ahí van.

1993: Ese fue el año en que Toronto ganó su última serie mundial, y también había ganado el año anterior. El manager fue Cito Gaston, y entre los dominicanos estuvieron Tony Fernández en el short, Juan Guzmán de pitcher, Alfredo Griffin, de backup.

Contaban con John Olerud, Pat Borders de receptor, Roberto Alomar en segunda, y Joe Carter, quien decidió con jonrón de tres a Mitch Williams en el cierre del noveno inning, en Toronto.

EL MANAGER: Los Angelinos no pierden tiempo y anunciaron al antiguo receptor Kurt Suzuki como su manager para el 2026. Era amigo cercano del gerente Perry Manasian, y tenía tres años como su asistente conociendo la organizacion..¿Eso inclinó la balanza?. Tal vez.

