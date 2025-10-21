LIDOM extiende posposición a la jornada del miércoles ante paso de tormenta

La Liga de Béisbol Profesional de la República

Dominicana (LIDOM) anunció este martes en la noche la suspensión total de la jornada pautada para este miércoles del campeonato otoño-invernal 2025-2026, dedicado a don Juan Marichal y en opción a la Copa BanReservas, atendiendo a las medidas dispuestas por el Gobierno y el Centro

de Operaciones de Emergencias (COE) ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa.

La decisión fue adoptada en consonancia con la declaración de alerta roja emitida por el COE para varias provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana y las instrucciones del Poder Ejecutivo de priorizar la protección de la vida humana y los bienes materiales.

En la jornada de este miércoles estaban programados los partidos entre los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche; los

Toros del Este contra los Tigres del Licey en el parque Francisco Micheli de La Romana a las 7:30 p.m., y las Estrellas Orientales frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís,también a las 7:30 p.m.

La liga ya había suspendido la jornada del martes por las mismas causas y precisó que informará oportunamente la reasignación de los encuentros pendientes, manteniéndose en seguimiento

constante de la evolución del fenómeno atmosférico y en coordinación con las autoridades competentes.

La tormenta tropical Melissa mantiene en sesión permanente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a los organismos de respuesta del Estado, bajo supervisión directa del presidente

Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el general Juan Manuel Méndez, director del COE.