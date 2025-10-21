JC Escarra llega este martes y estará en el roster semanal de las Águilas

El líder de promedio al bate en la pasada temporada, JC Escarra, fue anunciado para integrarse al equipo desde este martes 21 y estará disponible para entrar en acción de inmediato. De hecho, fue incluido en el roster semanal del conjunto aguilucho.

El pasado domingo, previo al partido en que las Águilas Cibaeñas blanquearon 4-0 a los Tigres del Licey en el Estadio Cibao, el dirigente del equipo, Luis “Pipe” Urueta, reveló que el efectivo bateador y defensor de la receptoría estaría arribando al país durante la presente semana.

“La fecha exacta la desconozco, pero Escarra está programado para llegar al país esta misma semana, por el Aeropuerto del Cibao”, señaló Urueta.

El dirigente valoró la integración del jugador, quien con su destacada actuación fue pieza clave en la clasificación sin sobresaltos de los 22 veces campeones nacionales, calificando su llegada como una inyección importante para el equipo.

De igual forma, Pipe Urueta mostró gran satisfacción por el desempeño del material joven de las Águilas Cibaeñas, asegurando que es un grupo con el talento suficiente para destacarse en esta liga.

“Creo que lo que hemos visto en estos partidos es que todos los equipos han mostrado su potencial, y nosotros hemos reunido un grupo de jugadores jóvenes muy talentosos que pueden sobresalir en esta liga, tanto por su ofensiva como por su dinamismo defensivo”, expresó el dirigente.

Precisamente ese domingo, el novel Adael Amador ofreció un recital de buenas jugadas defensivas y fue un factor clave con su bate en la victoria de ese día.

Urueta también habló sobre los ajustes que las Águilas están realizando en su rotación abridora.

“Uno de los ajustes que debemos hacer es en el pitcheo abridor, del cual esperamos una mejora en su desempeño. Obviamente, en el primer juego Spencer hizo un trabajo decente como abridor, pero definitivamente son ajustes que tenemos que continuar haciendo”, puntualizó.