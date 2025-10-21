Grant Gavin lidera blanqueada de Leones sobre Estrellas

El derecho Grant Gavin (1-0) tiró cinco entradas de calidad para conducir a los Leones del Escogido a una victoria 2-0 sobre las Estrellas Orientales la madrugada de este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El norteamericano ponchó a cinco hombres, sin otorgar boletos, tolerando cuatro imparables para obtener la victoria.

La blanqueada fue completada por Rolddy Muñoz (1.0), Henry Sosa (1.0), Iván Armstrong (1.0) y Jimmy Cordero (1.0), este último logrando su primer salvamento de la temporada.

Las carreras de los escarlatas llegaron en el cuarto episodio contra Nate Antone, quien transfirió a Yamaico Navarro que pasó luego a tercera con sencillo de Junior Lake al central, anotando ambos con indiscutible de Jonathan Araúz al prado derecho.

Ese par de rayitas le valieron la derrota a Antone (0-1), quien completó 3.1 entradas de dos hits, dos vueltas limpias, dos ponches y tres bases por bolas.

Por los rojos, Araúz bateó de 3-1, con dos producidas; Lake, de 2-1, con una anotada y un boleto, y Navarro, de 2-1, con anotada y transferencia. Por los paquidermos, Euribiel Ángeles se fue de 3-1, con doble, y Rodolfo Durán, de 3-1, con doble.

El encuentro, pautado originalmente para las 7:15 de la noche y reasignado del pasado jueves, inició con un retraso de tres horas.

Tras la victoria, el Escogido coloca su marca en 1-4 y las Estrellas en 4-1.

Los Leones viajarán este martes por primera vez en la temporada a San Francisco de Macorís para visitar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.