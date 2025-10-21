Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

grant gavin

Grant Gavin lidera blanqueada de Leones sobre Estrellas

Grant Gavin tuvo la mejor salida del elenco abridor de los Leones en lo que va de la reci+en comenzada temporada.

Listín DiarioSanto Domingo, RD

El derecho Grant Gavin (1-0) tiró cinco entradas de calidad para conducir a los Leones del Escogido a una victoria 2-0 sobre las Estrellas Orientales la madrugada de este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El norteamericano ponchó a cinco hombres, sin otorgar boletos, tolerando cuatro imparables para obtener la victoria.

La blanqueada fue completada por Rolddy Muñoz (1.0), Henry Sosa (1.0), Iván Armstrong (1.0) y Jimmy Cordero (1.0), este último logrando su primer salvamento de la temporada.

Las carreras de los escarlatas llegaron en el cuarto episodio contra Nate Antone, quien transfirió a Yamaico Navarro que pasó luego a tercera con sencillo de Junior Lake al central, anotando ambos con indiscutible de Jonathan Araúz al prado derecho.

Ese par de rayitas le valieron la derrota a Antone (0-1), quien completó 3.1 entradas de dos hits, dos vueltas limpias, dos ponches y tres bases por bolas.

Por los rojos, Araúz bateó de 3-1, con dos producidas; Lake, de 2-1, con una anotada y un boleto, y Navarro, de 2-1, con anotada y transferencia. Por los paquidermos, Euribiel Ángeles se fue de 3-1, con doble, y Rodolfo Durán, de 3-1, con doble.

El encuentro, pautado originalmente para las 7:15 de la noche y reasignado del pasado jueves, inició con un retraso de tres horas.

Tras la victoria, el Escogido coloca su marca en 1-4 y las Estrellas en 4-1.

Los Leones viajarán este martes por primera vez en la temporada a San Francisco de Macorís para visitar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.

