Los Angelinos tienen nuevo mánager y no es Albert Pujols: el puesto es de Kurt Suzuki

Los Angels de Los Ángeles han decidido contratar al ex receptor de las Grandes Ligas, Kurt Suzuki, como su próximo mánager, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato el martes porque los Angels no han finalizado ni anunciado el acuerdo con Suzuki, quien ha pasado las últimas tres temporadas como asistente especial del gerente general de los Angels, Perry Minasian.

Suzuki jugó 16 temporadas en las Grandes Ligas para cinco equipos, siendo seleccionado para el Juego de Estrellas con Minnesota en 2014 y ganando una Serie Mundial con Washington en 2019.

Suzuki terminó su carrera con dos años en Anaheim, retirándose después de la temporada 2022. Suzuki también ganó la Serie Mundial Universitaria jugando para Cal State Fullerton, ubicada a pocos kilómetros del Angel Stadium. Suzuki, de 42 años, reemplazaría a Ron Washington, quien no regresó al dugout de los Angels tras dos temporadas perdedoras. Washington se perdió la segunda mitad de la temporada actual tras someterse a una cirugía de bypass cardíaco cuádruple.

Los Angels se centraron en Suzuki y su compañero asistente especial Torii Hunter como sus principales candidatos tras el fracaso de las conversaciones con el extoletero Albert Pujols en los últimos días. Pujols, quien tiene un contrato de servicios personales con los Angels, fue el favorito inicial para el puesto, siendo el favorito del dueño Arte Moreno desde hace mucho tiempo.

Pujols y Suzuki carecen de experiencia como entrenadores en las Grandes Ligas.

Suzuki sería el quinto mánager de tiempo completo de los Angels en las últimas ocho temporadas desde la salida de Mike Scioscia.

Los Angels tienen las rachas de inutilidad activas más largas de las Grandes Ligas, con 10 temporadas perdedoras consecutivas y 11 temporadas consecutivas sin playoffs. Aunque Minasian ha reunido un núcleo joven, modestamente prometedor, liderado por el campocorto Zach Neto y el jardinero Jo Adell, para unirse al tres veces Jugador Más Valioso Mike Trout, el equipo ha mostrado pocas señales de salir de su década de profundas dificultades bajo la dirección de Moreno. Los Angels tuvieron un récord de 72-90 la temporada pasada, terminando últimos en la División Oeste de la Liga Americana y 13.º en la Liga Americana.

Suzuki, originario de Hawái, es un japonés-estadounidense de cuarta generación. Se uniría a Don Wakamatsu y Dave Roberts en la lista de mánagers de la MLB, tanto antiguos como actuales, con ascendencia asiática.

Suzuki asumiría las riendas del dugout de los Angels durante otro capítulo de publicidad negativa para la franquicia, que actualmente se encuentra en un juicio muy público por una demanda por homicidio culposo presentada por la familia del lanzador Tyler Skaggs, quien falleció por sobredosis en 2019. Se espera que Trout testifique en el juicio el martes.