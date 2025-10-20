Desecharían a Pujols para el puesto de manager de los Aangelinos

Albert Pujols no será el próximo mánager de los Angelinos.

El futuro miembro del Salón de la Fama y actual asistente especial del gerente general, Perry Minasian, ya no está en la contienda por el puesto vacante de mánager del club, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el lunes. El club no ha confirmado la noticia.

Pujols fue considerado en un principio el favorito para el puesto y se entrevistó con Minasian en San Luis el 9 de octubre, pero las negociaciones contractuales fracasaron. Pujols ya está en la nómina del club, ganando un millón de dólares al año como parte de su contrato de servicios personales de 10 años , que comenzó antes de la temporada 2023.

Pujols ahora es considerado un candidato para las vacantes de mánager de los Orioles y los Padres; el tres veces MVP indicó durante los entrenamientos de primavera que quería convertirse en mánager de las Grandes Ligas y creía que estaba listo para el papel.

Pujols, de 45 años, no tiene experiencia como mánager ni entrenador en las Grandes Ligas ni en las Ligas Menores, pero sí guió a los Leones del Escogido al campeonato de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) y al título de la Serie del Caribe el invierno pasado. También está previsto que dirija a su natal República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año .

Con Pujols fuera de la contienda, los Angels aún cuentan con dos candidatos internos: Torii Hunter y Kurt Suzuki. Ambos exjugadores de los Angels son actualmente asistentes especiales de Minasian.

Hunter y Suzuki también pasaron tiempo con el club en la recta final, mientras los Angels realizaban sus entrevistas de salida organizativas. Hunter estuvo en el dugout en varias series y declaró en Texas que estaría interesado en dirigir si se presentaba la situación adecuada.

Suzuki también se entrevistó para la vacante de mánager de los Gigantes. Ambos jugadores también jugaron para los Mellizos y podrían ser candidatos para la vacante de ese club.

Otros candidatos que han sido vinculados con los Angels incluyen al asistente especial de los Rangers, Nick Hundley, el entrenador de banca de los Cubs, Ryan Flaherty, el ex mánager de los Orioles, Brandon Hyde, y el ex mánager de los Twins, Rocco Baldelli.

El entrenador de primera base de los Angels, Bo Porter, quien dirigió a los Astros en 2013 y 2014, también declaró a The Athletic que está interesado en volver a dirigir, pero no está claro si el club lo considera candidato. Los Angels informaron a todos sus entrenadores que son libres de buscar trabajo en otro lugar, ya que el nuevo mánager seleccionará a su propio personal.