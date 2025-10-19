¿Unidad en las Águilas?

Un aguilucho de buena vibra (buen corazón) me comentaba este fin de semana que este es un momento ideal para lograr la unidad en los distintos grupos que accionan en las Águilas Cibaeñas.

¿Y por qué ahora? Porque los recientes acontecimientos que afectan la vida privada del directivo y accionista Fabio Jorge mandan proteger al equipo y al nombre Águilas Cibaeñas.

Hay una corriente aguilucha en contra de la solicitud de un grupo de accionistas, liderados por el Dr. Fernando Valdez Gobaira, que pide la renuncia de la directiva y la intervención de Lidom. Esto, bajo la premisa de que le podrían venir días malos al equipo aguilucho en vista de los problemas del señor Jorge.

Me parece correcto ese planteamiento armonioso porque realmente las Águilas, como equipo, nada tienen que ver con lo sucedido. Claro que la responsabilidad de su manejo está en los directivos de turno, pero la protección a la franquicia, a su nombre y su símbolo, corresponde a todos; está por encima de todos. Las Águilas pertenecen a su fanaticada. Los accionistas son pasajeros.

Es difícil propiciar ahora una unidad de grupos que estuvieron divididos en la pasada asamblea; incluso pidieron la anulación de los resultados, petición negada por la justicia ordinaria.

Pero al menos pueden dejar al equipo tranquilo, que haga su juego en el presente torneo, y que los factores externos ajenos al béisbol decidan cualquier eventualidad. La directiva que preside Víctor García Sued debe seguir enfocada en el equipo y su desempeño en el joven torneo. Con lo demás, veremos después.

REGLAMENTO PARA LIDOM: Otro tema caliente de los últimos días se relaciona con las Estrellas Orientales y el impedimento de juego para los lanzadores Luis Ortiz y Emmanuel Clase. Esa prohibición está basada en que ambos pitchers están suspendidos por MLB, en una especie de limbo, hasta tanto se decida su culpabilidad o inocencia en un presunto asunto de apuestas.

Vitelio Mejía, el presidente de Lidom, decidió no aceptar la inscripción de ambos en el roster oriental, presumiblemente a la espera de una decisión de MLB.

¿Qué manda este caso? Que Lidom debe precisar el fundamento de esa decisión, porque luce que está tomada por algo que se llama “sentido común”. Es decir, si Ud. está “detenido” por las Grandes Ligas, no puede jugar aquí hasta que eso se decida.

Pero ocurre que en Lidom hay precedentes para jugadores que han sido suspendidos por dopaje y que juegan aquí sin ningún problema. (Inclusive un jugador de las Águilas, un infielder llamado José Rodríguez, fue suspendido por MLB en 2024 y ha visto acción con el equipo en el pasado y el presente torneos).

¿Qué debe hacerse? Establecer un reglamento, aprobado por los seis equipos, que contemple todo tipo de casos para permitir o no que jueguen aquí los sancionados o acusados.

1ro. Decidir si pueden jugar aquellos jugadores sancionados por MLB por algún motivo durante el período de primavera, verano u otoño, siempre y cuando dicha sanción haya sido cumplida.

2do. Si una sanción no ha sido cumplida, es decir, está en curso, entonces no podría jugar hasta que finalice.

3ro. Los afectados por esta medida deben incluir sancionados por dopaje, violencia de género, apuestas, delincuencia, riñas, etc.

El consejo directivo de Lidom debe apresurarse a establecer este reglamento para que Vitelio, o la Comisión de Disciplina, tengan un escenario escrito para tomar sus decisiones. Y que se den rápido, porque las violaciones de todo tipo continuarán.

LOS DODGERS: ¿Sabe alguien el récord que llevan los Dodgers en postemporada? Tienen 9 ganados y 1 perdido, un “abuso”. Le ganaron sus dos juegos a Cincinnati, 3-1 a Filadelfia y barrieron a Milwaukee en 4 juegos. Su pitcheo abridor, además, tiene efectividad de 0.68 en todas esas jornadas.

Shohei Ohtani, el verdadero marciano, reapareció con una actuación de 10 ponches en seis innings, 6 ceros, y asombró a todos con 3 jonrones. Su condición de fenómeno sigue creciendo, no se detiene.

Muchos opinan que a los Dodgers deben entregarle ya el trofeo de campeón, no importa su rival de la Serie Mundial. Pero no es así; el béisbol con frecuencia es “medio loco”.

DE LIDOM: Las Águilas dominaron al Licey 4-0 en el primer juego del exliceísta Pipe Urueta contra los azules, como mánager aguilucho. Las Águilas inician bien con 3-1. Las Estrellas rompen la liga con 4-0, y el Escogido todo al revés, con 0-4. Ya los fanáticos rojos piden la cabeza del dirigente Alex Cintrón y el regreso de Albert Pujols. ¿Tan temprano?