Toros propinan cuarta derrota consecutiva a los Leones

Gilberto Celestino remolcó un par de vueltas y Aaron Sánchez completó cinco entradas en blanco en su debut, para encabezar la victoria de los Toros del Este 4-3 sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, los Toros mejoran a 2-3, mientras los Leones (0-4) han perdido sus cuatro compromisos de esta campaña.

El derecho importado Aaron Sánchez (1-0, 0.00) lanzó una joya de cinco entradas sin carreras, tan sólo un hit, no otorgó boletos y propinó 7 ponches, logrando la mejor actuación de un abridor taurino en lo que va de temporada. Sánchez llegó a retirar 11 hombres de manera consecutiva y sólo se le embasó un bateador, Alexander Canario con infield hit al campocorto.

R.J. Alaniz se apuntó el salvado (1º), mientras la derrota fue para Keury Mella (0-1, 18.00) luego de permitir 2 carreras en una entrada.

LAS CARRERAS

Los Toros picaron delante 2-0, en la segunda entrada, con doble productor de dos vueltas del jardinero Gilberto Celestino hacía la raya del right field, anotando Ronaldo Hernandez y Jeison Guzmán.

Un inning después, el intermedista Francisco Urbaez pegó hit al prado derecho remolcando a Jhonkensy Noel que se había embasado por hit-by-pitch para aumentar la ventaja taurina 3-0.

Los Leones iniciaron a descontar 3-1, en el sexto episodio, con hit al jardín derecho de Junior Lake, anotando Erik González.

El ataque taurino continuó en el séptimo inning, cuando el caliente Gilberto Celestino abrió esta entrada con hit al prado derecho, avanzó hasta tercera con otro hit del boricua Bryan Torres y luego fue remolcado por el importado Mickey Gasper que pegó sencillo también al right field para colocar el marcador 4-1.

Los rojos se acercaron por la mínima en la pizarra 4-3 fabricando dos carrreras en la baja de la séptima entrada, una por hit Erik González y la otra por boleto con las bases llenas de César Prieto.

Por los Toros, Gilberto Celestino de 5-2, doble, dos remolcadas, una anotada; Mickey Gasper de 4-2, una impulsada y un boleto; Francisco Urbaez de 4-1 con una producida; Ronaldo Hernandez de 3-1, un boleto, una anotada y Jeison Guzmán de 4-1, anotó una.

Por los Leones, Junior Lake de 4-2, una empujada; Erik González de 3-1, una remolcada, una anotada y César Prieto de 3-1 con una producida.

Este lunes los Toros descansan, y el martes iniciarán una miniserie de dos partidos contra el Licey en la capital.