¿Seguirán las BB para Vladi? “Puede hacer mucho daño”, dice manager de Seattle

Ya sabemos que Shohei Ohtani es el rey del mundo del béisbol en este momento, después de lo hecho en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros.

¿Y en la Liga Americana? El JMV de los playoffs del Joven Circuito tendría que ser Vladimir Guerrero Jr. El toletero dominicano de los Azulejos encabeza la liga en jonrones con cinco (empatado con Ohtani por el liderato entre ambos circuitos) y empujadas (empatado con su compatriota Teóscar Hernández en MLB) y está en el primer lugar de Grandes Ligas en slugging con .971, OPS con 1.495 y hits con 16.

En la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Marineros, Guerrero batea .389/.500/.889 (OPS de 1.389) con tres dobles y dos cuadrangulares en cinco partidos. El viernes en el Juego 5 de la serie en Seattle, una derrota por 6-2 que puso contra la pared a Toronto, los lanzadores de los Marineros le otorgaron dos bases por bolas intencionales. De hecho, en estos playoffs, Guerrero lleva cinco transferencias intencionales, la mayor cantidad para un jugador en la historia de los Azulejos en una sola postemporada.

“Es alguien que puede hacer mucho daño, así que hay que medir eso cuando vayas a hacer un plan de juego”, dijo acerca de Guerrero el manager de los Marineros, Dan Wilson. “Tienes que entender eso”.

Es algo que los Yankees probablemente hubiesen pensado más, de saber lo encendido que estaría Guerrero al iniciar los playoffs contra ellos y al final ayudar a eliminarlos en la Serie Divisional. Con los Marineros arriba 3-2 en esta serie al mejor de cinco y el Juego 6 programado para el domingo en el Rogers Centre, se podría esperar un poco más de eso… dependiendo de la situación.

“Es un buen bateador”, dijo el derecho Logan Gilbert, programado para abrir en el montículo por Seattle el domingo tras permitir cinco hits y tres carreras en 3.0 entradas del Juego 2 de esta serie hace una semana, también en Toronto. “Mucho de eso es situacional, pero es divertido también en el momento. Son las cosas con las que uno sueña”.

Claro, como competidor, Gilbert quiere el reto de medirse con un bateador de la talla de Guerrero. Pero también tiene consciencia de lo que habría en juego.

“Si hay gente en base y Vlad está al bate, es uno de los mejores bateadores de la liga. Probablemente no sea la situación ideal, pero en un momento como éste, todo el mundo es un gran competidor. A veces, va súper bien. A veces, no. Dicho eso, no es lo peor lanzar alrededor de él, (darle la base) y tirarle al próximo”.

Durante la temporada regular, Guerrero recibió ocho bases por bolas intencionales, la octava mayor cantidad en la Liga Americana. Pero en estos playoffs, el quisqueyano ha elevado su nivel hasta el punto de que se parece al Vladimir Jr. del 2021, cuando tuvo hasta ahora la mejor campaña de su carrera.

“Es algo de lo que hemos hablado”, afirmó Wilson. “En esa situación, si continúa dando buenos swings, es algo al que tenemos que prestar atención”.