Estrellas derrotan a Gigantes y siguen invictas con 4-0

Las Estrellas lograron este domingo su cuarta victoria al hilo en el torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 al derrotar a los Gigantes del Cibao 9-4 en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Miguel Sanó fue el jugador más destacado de las Estrellas al remolcar dos carreras producto de un doble en la cuarta entrada.

El triunfo le permite al equipo de la enseña verde a afianzarse en el primer lugar del campeonato que está dedicado al inmortal de Cooperstown, don Juan Marichal, a un juego por encima de las Águilas Cibaeñas (3-1), que blanquearon 4-0 a los Tigres del Licey (2-1) en el Estadio Cibao de Santiago.

Con sus nueve carreras ante los Gigantes, las Estrellas elevaron a 31 su producción en estos primeros cuatro partidos ante 17 por parte de sus contrarios.

La victoria se la acreditó Eddy Yan (1-0), mientras que Caleb Smith (0-1) cargó con el revés.

El conjunto verde se medirá la noche de este lunes a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El partido corresponde al suspendido por lluvia el pasado jueves.

Por las Estrellas inició en el montículo Sean Nolin, con actuación de tres entradas de seis hits, tres carreras, un boleto y cuatro ponches. Fue relevado por Yan (4), Raffi Vizcaíno (6), Gerónimo Franzuá (6), Enoli Paredes (7), Ty Adcock (8) y Diego Castillo (9).

En tanto, por los Gigantes abrió Smith, con labor de dos episodios y un tercio de dos imparables, cinco carreras, cinco transferencias y cuatro bateadores abanicados. Fue sustituido por Hansel Robles (3), Ryley Gilliam (4), Clayton Andrews (4), Frank Garcés 5, Anderson Pilar (7), Helcris Olivárez (8).

Las carreras

Los Gigantes se encargaron de colocar número a la pizarra en el mismo inicio del partido con dos carreras con imparables consecutivos de Nomar Mazara y Hanser Alberto.

En el cierre de ese episodio, las Estrellas descontaron en el marcador producto de un jonrón solitario de Rodolfo Castro por el jardín izquierdo.

En la tercera, el equipo de la enseña verde tomó el control del encuentro cuatro carreras. La primera fue por cuadrangular de Eguy Rosario por el prado izquierdo; otras dos por imparable de Raimel Tapia y una cuarta por elevado de sacrificio de Carlos Martínez por el bosque derecho.

En la parte alta del cuarto episodio, los Gigantes ligaron su tercera carrera por doble de Wilmer Difó por el jardín izquierdo.

En la baja de ese inning, las Estrellas volvieron al ataque, esta vez con cuatro carreras. Castro se embasó por error en fildeo de Difó, lo que aprovecha Coco Montes para anotar desde la tercera. Luego Miguel Sanó pegó doble productor de dos más por el jardín izquierdo, y Wilfred Veras conectó elevado de sacrificio para remolcar desde la tercera a Josh Lester.

En el sexto, los Gigantes fabricaron su cuarta carrera por sencillo de Melvin Mercedes.