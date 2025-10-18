Celestén, con jonrón, y Urbáez con cuatro hits lideran el fácil triunfo de los Toros sobre Águilas

Felnin Celestén pegó cuadrangular y remolcó 4 vueltas, Francisco Urbáez dio 4 hits y produjo 2, y a ritmo de 17 hits los Toros del Este consiguieron su primera victoria de la temporada, propinando una paliza 14-7 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

Yairo Muñoz y Ronaldo Hernández dieron trío de indiscutibles cada uno, mientras que Celestén, Bryan Torres tuvieron partido de hits múltiples en el partido.

Los 17 hits y las 14 anotadas son ambas las cifras más altas para cualquier equipo en lo que va de temporada.

Los Toros iniciaron el ataque en la primera entrada con sencillo de Gilberto Celestino quien anotó luego de un error del intermediara aguilucho Adael Amador para iniciar 1-0.

La estampida continuó en el cuarto inning, cuando el joven romanense Felnin Celesten conectó un enorme cuadrangular (2º), por el jardín derecho y con dos a bordo para ampliar la ventaja 4-0.

En el quinto, la tropa taurina agregó dos vueltas más, en los bates de Francisco Urbaez y Ronaldo Hernandez quienes remolcaron una cada uno con sencillo, y en el séptimo llegó el mayor rally, que fue de cinco carreras encabezado por hit empujador de dos de Francisco Urbaez y también de Bryan Torres para abrir el marcador 11-4.

De su lado las Águilas, anotaron cuatro rayitas en el con jonrón de dos carreras de Emmanuel Rodríguez, fly de sacrificio de Adael Amador y hit de remolcador de otra vuelta por Juan Lagares; y más tarde un rally de tres en el noveno pero se les hizo tarde.

La victoria fue para Jarlin Jarcía (1-0, 0.00) en rol de relevo, el abridor amarillo Carlos Peña (0-1, 0.00) salió derrotado.

Por los Toros Felnin Celesten de 5-2, jonrón, cuatro remolcadas, una anotada; Francisco Urbaez de 4-4, dos empujadas, tres anotadas; Ronaldo Hernández de 5-3, dos impulsadas, anotó dos; Yairo Muñoz de 5-3, doble, dos anotadas y Bryan Torres de 5-2 con dis producidas.

Por las Águilas, Emmanuel Rodriguez de 4-1, cuadrangular, dos remolcadas; Juan Lagares de 3-2 con una impulsada; Webster Rivas y Adael Amador remolcaron una cada uno.

Este sábado los Toros, con Richelson Peña en el box, regresan a casa para recibir a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 p.m.