Con tres jonrones y 10 ponches de Ohtani, Dodgers barren a Cerveceros, pasan a la Serie Mundial

Durante toda la temporada, los equipos rivales presionaron a los Dodgers en busca de señales de debilidad. Algunos lo lograron brevemente. Otros, en cambio, hicieron sangrar.

Nada de esto duró. En cambio, como una tormenta, los Dodgers cobraron fuerza durante la segunda mitad de la temporada. Empezaron octubre con más fuerza que en cualquier otro momento de la temporada. Desde entonces, se han propuesto demostrar que, como campeones defensores de la Serie Mundial, son impenetrables.

El componente final encajó durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el viernes, cuando Shohei Ohtani, en posiblemente la actuación individual más dominante en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas, conectó tres jonrones majestuosos y lanzó seis entradas en blanco para llevar a los Dodgers a una victoria de 5-1, que les aseguró el banderín, sobre los Cerveceros.

Para un equipo de los Cerveceros que lideró las Grandes Ligas en victorias durante la temporada regular, el punto culminante llegó con un bateador en el Dodger Stadium, cuando Brice Turang recibió una base por bolas al abrir la entrada. Ohtani ponchó a los siguientes tres bateadores consecutivos y luego abrió la parte baja de la primera con un jonrón. Los Dodgers nunca perdieron esa ventaja, anotando dos veces más en la primera y otra vez en la cuarta, cuando Ohtani conectó un segundo jonrón de 469 pies en dirección a las montañas de San Gabriel. Ohtani se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en conectar un jonrón en la postemporada y el primer lanzador en la historia de la MLB en abrir un juego, ya sea de temporada regular o playoffs, con un jonrón.

No había terminado. En la séptima, el público del Dodger Stadium lo ovacionó de pie mientras se dirigía al plato. Ohtani respondió con un tercer jonrón para sellar la victoria, esta vez al jardín central izquierdo.Los Dodgers ahora esperarán al ganador de la ALCS entre los Blue Jays y los Mariners para determinar su oponente en la Serie Mundial.

Menos de una hora después, los Dodgers invadieron el campo para celebrar su segundo banderín consecutivo. Esperan convertirse en los primeros ganadores consecutivos de la Serie Mundial desde que los Yankees ganaron tres consecutivas entre 1998 y 2000.

Esa tarea será difícil, aunque no más que despachar al equipo más exitoso de la temporada regular. Los Dodgers lo lograron sin mayores problemas.