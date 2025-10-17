Toronto y Seattle buscan tomar ventaja en quinto partido de la Serie de Campeonato de la LA

Cuatro juegos han transcurrido en esta batalla de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Azulejos y los Marineros, y nada separa a estos dos clubes, salvo otro viaje de costa a costa por delante, con nada menos que el banderín en juego.

Con la serie igualada a dos victorias por lado, Seattle y Toronto llegan al Juego 5 del viernes inmersos en una serie al mejor de tres por un pase a la Serie Mundial, con Bryce Miller enfrentándose a Kevin Gausman en un duelo de derechos.

“Volveremos listos para competir”, aseguró el receptor de Seattle, Cal Raleigh. “Bryce lanzó un gran primer juego, así que tendremos que preparar un buen plan para mañana, contenerlos y anotar algunas carreras”.

Hasta ahora, esta serie se ha definido por el dominio del equipo visitante: Los Azulejos han superado a los Marineros 21-6 en los dos juegos en el T-Mobile Park. Lo contrario ocurrió en los dos primeros duelos en el Rogers Centre, donde Seattle superó a Toronto 13-4.

“No nos desesperamos, ni nos sobreconfiamos”, dijo Isiah Kiner-Falefa, de los Azulejos. “Los coaches hicieron un gran trabajo manteniendo el ambiente tranquilo. Normalmente, cuando vas abajo 0-2, estás haciendo prácticas defensivas extras.

“Mantuvimos nuestra rutina y los muchachos lograron bajar el ritmo del juego. Pudimos responder en estos dos últimos encuentros. Esperamos seguir así”.

La convincente victoria de Toronto en el Juego 4 le devolvió la ventaja de local para el cierre de la serie, pero antes queda un enfrentamiento más en el noroeste del Pacífico antes de que la acción vuelva a Canadá, donde se decidirá este duelo tan parejo.

“Obviamente queríamos conseguir algunas victorias en casa durante esta serie”, externó el piloto de Seattle, Dan Wilson. “No lo hemos logrado, pero mañana tenemos la oportunidad de responder, y en eso está nuestro enfoque”.

Kevin Gausman (10-11, 3.59 de EFE) ha iniciado tanto el Juego 1 de la Serie Divisional contra los Yankees como el Juego 1 de esta SCLA, pero el escenario sigue creciendo en importancia. Curiosamente, sus dos aperturas han sido similares: 5.2 innings y alrededor de 75 lanzamientos. Eso deja claro cuál es el límite de trabajo que Toronto busca para su as. Dado que depende mucho de su recta y su splitter, será interesante ver cómo los Marineros ajustan tras haberlo enfrentado en el Juego 1.

Bryce Miller (1-0, 2.61 de EFE en esta postemporada) se medirá nuevamente a Gausman en una revancha del Juego 1, en el cual superó al especialista del splitter tras permitir un jonrón a George Springer en el primer pitcheo del juego y luego mantener a los Azulejos en 1 de 19 el resto del encuentro. Miller lanzó seis brillantes entradas en su primera apertura con poco descanso, aunque llegará al Juego 5 con descanso regular. Sin embargo, será su primera vez enfrentando al mismo equipo en un lapso de cinco días desde que estaba en las menores.

Con el venezolano Anthony Santander fuera del roster de la SCLA por lesión, Toronto repite la alineación del Juego 4. Kiner-Falefa parecía una sorpresa en ese momento, pero respondió con dos hits importantes y cuenta con la total confianza del mánager John Schneider. Joey Loperfido sería entonces el principal bateador zurdo en la banca, con Davis Schneider como opción por la derecha y Myles Straw como corredor emergente.

George Springer, BD

Nathan Lukes, LF

Vladimir Guerrero Jr., 1B

Alejandro Kirk, C

Daulton Varsho, CF

Ernie Clement, 3B

Addison Barger, RF

Isiah Kiner-Falefa, 2B

Andrés Giménez, SS

Con otro derecho abriendo por Toronto, Wilson mantiene a Dominic Canzone en el jardín derecho (en lugar del dominicano Víctor Robles), al tambié n dominicano Jorge Polanco como bateador designado (donde Canzone viene fungiendo como titular contra los derechos) y al bateador ambidextro venezolano Leo Rivas en la segunda base (donde Polanco viene jugando). Pero el orden luce muy distinto, con el quisqueyano Julio Rodríguez pasando al primer puesto. Seattle espera que este cambio resulte en más potencia que en el Juego 4, en el que los Marineros solo lograron cinco hits.

Julio Rodríguez, CF

Cal Raleigh, C

Jorge Polanco, BD

Josh Naylor, 1B

Randy Arozarena, LF

Eugenio Suárez, 3B

J.P. Crawford, SS

Dominic Canzone, RF

Leo Rivas, 2B

Una opción interesante sería el uso de Trey Yesavage desde el bullpen con poco descanso, pero al haber empatado la serie, podría ser más prudente reservarlo para un posible Juego 6 en casa. Detrás de Gausman, Toronto debería tener a todos disponibles, incluyendo a Louis Varland, el dominicano Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman. Si se requiere relevo largo, Chris Bassitt y Eric Lauer están listos.

Wilson mencionó que planeaba ser agresivo con el bullpen en el Juego 4, razón por la cual recurrió a Gabe Speier para reemplazar a Luis Castillo en el tercer inning. Seattle ya estaba abajo y no logró remontar, lo que llevó al uso de brazos de bajo impacto como el dominicano Carlos Vargas y Emerson Hancock. El mexicano Andrés Muñoz, quien no lanza desde el Juego 1, seguramente verá acción en el Juego 5. El mayor interrogante es Bryan Woo, quien ha estado en el bullpen los últimos dos juegos y podría relevar el viernes, especialmente si Miller tiene dificultades tempranas. Seattle probablemente lo use en una entrada limpia, dado que Woo no lanza como relevista desde sus días universitarios en Cal Poly.

Bo Bichette quedó fuera del roster de la SCLA mientras se recupera de un esguince en la rodilla izquierda. Su posible regreso para la Serie Mundial es tema diario en Toronto, especialmente al tratarse del último año de su contrato con el club.

Santander fue retirado del roster antes del Juego 4 debido a una lesión en la espalda, lo que lo deja fuera de la Serie Mundial y pone fin a su temporada 2025.

Los Marineros movieron a Woo (inflamación en el pectoral) al bullpen cuando la serie llegó a Seattle. Como sólo quedan tres juegos a lo sumo y Woo no lanza desde el 19 de septiembre en Houston, Seattle solo podrá usarlo una vez. El reto es elegir el momento adecuado.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. podría ser el bateador más caliente de esta postemporada. Conectó su quinto vuelacercas en ocho juegos el jueves y ya está en territorio tipo Aaron Judge en cuanto a respeto por parte de los rivales. Clement también ha sido clave, bateando .452. Springer sigue conectando líneas al jardín izquierdo casi cada vez que hace swing, y Giménez lleva dos juegos consecutivos con bambinazo. Del primero al noveno, la alineación vuelve a lucir como en la SDLA, algo preocupante para Seattle.

Después de superar a Toronto 13-4 en Canadá, los bates de Seattle se han enfriado en casa: 13 hits en 63 turnos (.206) con un OPS de .688 y seis anotaciones. El cubano-mexicano Randy Arozarena ha tenido grandes dificultades, con 2 hits en 15 turnos en esta serie y .158 en la postemporada. Josh Naylor, por su parte, ha estado encendido: 6 de 14 en la serie con dos cuadrangulares, incluyendo uno en la segunda entrada del Juego 4.

• Los equipos que pierden los Juegos 1 y 2 pero ganan los Juegos 3 y 4 en series al mejor de siete han terminado ganando la serie en 10 de 23 ocasiones (43.5%). En series con formato 2-3-2 empatadas tras el Juego 4, el equipo visitante en el Juego 5 ha ganado la serie en 34 de 60 veces (56.7%).

• El quinto cuadrangular de Guerrero en esta postemporada rompió el récord de los Azulejos, superando los cuatro de José Bautista en 2015.

• Seattle solo ha perdido tres juegos seguidos en casa en cuatro ocasiones este año. La más reciente fue al final de la temporada regular ante los Dodgers, cuando ya tenían asegurado el banderín del Oeste y el segundo puesto. Antes de eso, no habían perdido tres seguidos en casa desde el 3 al 5 de junio ante Baltimore. Sin embargo, fueron barridos por Toronto en casa del 9 al 11 de mayo.