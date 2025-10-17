Teleantillas logra récords de audiencia en transmisiones de Grandes Ligas

Teleantillas ha logrado récord de audiencia en las transmisiones del beisbol de Grandes Ligas 2025, al tener la temporada regular de mayor rating televisivo en la historia de la MLB en República Dominicana y en varios momentos durante los playoffs, ha sido el Canal no.1 en audiencia en el país.

Un comunicado de la empresa dice que durante las transmisiones de la postemporada Grandes Ligas 2025, Teleantillas Digital, Canal 10, ha conseguido puntos altos, donde 11 por ciento de los televisores en Dominicana estén viendo los juegos de la MLB. Ha sido la cobertura televisiva de playoffs más grande en la historia con triple y doble juegos diarios.

Las transmisiones de la MLB 2025 por Teleantillas, , han tenido la mejor audiencia en la historia en temporada regular de Grandes Ligas en la Republica Dominicana, llevando al aire un juego diario con una producción especial durante seis meses de serie regular, desde el Dia Inaugural hasta el 28 de septiembre. Logro que Grupo Corripio agradece a los televidentes.

La producción a del Tizón Deportivo en las transmisiones MLB 2025 en nuestro país, ha permitido que varias ocasiones en los playoffs sea el canal no.1 en audiencia en su franja. Se presentan videos entre innings de los mejores momentos de quisqueyanos, en la historia de la postemporada.