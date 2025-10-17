El Salón de la Fama del Béisbol Latino ilumina Puerto Plata con su Duodécima Exaltación

La ciudad de Puerto Plata se viste de gala con la celebración de la Duodécima Exaltación del Salón de la Fama del Béisbol Latino, un evento que, por primera vez, tiene como sede la “Novia del Atlántico” y que promete dejar una huella imborrable en la historia del deporte dominicano. La cita será del 28 al 30 de noviembre del presente año.

Durante la rueda de prensa oficial, los organizadores destacaron el gran apoyo y entusiasmo mostrados por el pueblo puertoplateño hacia el béisbol y el deporte en general. La actividad contó con una destacada asistencia de la prensa local, reafirmando el compromiso de la provincia con el crecimiento del turismo deportivo.

Entre los protagonistas de esta exaltación se encuentra el legendario lanzador dominicano Bartolo Colón, quien encabeza una clase de lujo junto a Adrián González, Miguel Tejada, Julio César Franco y Francisco “El Kid” Rodríguez.

“Para mí es un orgullo ser exaltado al Salón de la Fama Latino, y más aún en mi provincia, Puerto Plata”, expresó Colón con emoción.

“Desde hace mucho estaba esperando este momento. Todo llega a su debido tiempo, y gracias a Dios me tocó ahora, aquí, en mi tierra.”

El exlanzador también destacó lo especial que resulta compartir este honor con figuras con las que coincidió en su carrera.

“Jugué con Julio Franco en Cleveland, con Tejada en las Águilas, y ‘El Kid’ me salvó el juego número 20 en 2005. Adrián González me dio mucho palo, pero para mí es un orgullo estar junto a todos ellos”, comentó entre risas.

Puerto Plata: nuevo escenario del turismo deportivo

La decisión de llevar el evento a Puerto Plata, luego de celebraciones anteriores en Punta Cana y La Romana, fue una iniciativa impulsada por Jerik Pérez, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo, quien resaltó la importancia de promover la provincia como destino para eventos deportivos de alto nivel.

“Queríamos que este evento sirviera de soporte y promoción para el turismo deportivo aquí en Puerto Plata. Tener a Bartolo Colón y a otras estrellas de renombre mundial es un impulso enorme para la zona”, explicó Pérez.

Por su parte, Robinson Paredes, director ejecutivo del Salón de la Fama del Béisbol Latino, expresó su entusiasmo por el impacto positivo que tendrá el evento.

“La presencia de Bartolo Colón, un ícono del béisbol dominicano y latino, junto a figuras tan queridas como Tejada y Franco, va a traer mucha luz y alegría a Puerto Plata.”

Una selección reñida de leyendas

El proceso de selección de los exaltados fue particularmente competitivo. De una lista inicial de 150 candidatos, el comité redujo el grupo a 40 nombres, y finalmente, los cinco inmortales fueron escogidos por votación de la prensa internacional latina.

“Fue una elección muy reñida. Algunos se quedaron fuera por uno o dos votos, pero todos los seleccionados tienen el mérito suficiente para alcanzar la inmortalidad”, explicó Paredes.

Regocijo y emoción entre los exaltados

La noticia de su exaltación fue recibida con gran alegría por los jugadores. Según los organizadores, se han producido entrevistas y especiales televisivos para cada uno, incluyendo un reportaje sobre Adrián González realizado por Carlitos Álvarez para Fox Sports.

“Todos los inmortales están muy contentos y emocionados de venir a Puerto Plata y disfrutar este momento. Hay un ambiente de regocijo total”, añadió Paredes.

Un fin de semana de emociones y novedades

La ceremonia de exaltación conservará la esencia de años anteriores, con un espectacular montaje de audiovisuales, luces y presentaciones artísticas, bajo la visión general de Leonte Landino, reconocido productor de béisbol internacional y Cabeza de Contenidos de la plataforma global Diamante 23 por su capacidad de convertir cada gala en una experiencia memorable.

“Leonte Landino tiene la magia de presentar en pantalla lo que todo el mundo disfruta”, destacó Robinson.

Entre las novedades de este año figura un juego de softbol de leyendas, que promete ser uno de los momentos más emotivos del fin de semana.

“Será algo nuevo, muy grande y con mucho sentimiento beisbolero. Es la primera vez que se celebra un evento así en Latinoamérica con tantos jugadores juntos”, indicó Pérez.

Además, se realizará la tradicional ‘Peña de Inmortales’, un espacio íntimo de conversación con los exaltados, junto con diversas actividades familiares en Playa Dorada y otros destinos turísticos de la provincia.

Una invitación para toda la afición latina

Robinson Paredes extendió una invitación abierta a los fanáticos del béisbol de toda la República Dominicana y Latinoamérica.

La exaltación será transmitida en vivo, junto al juego de softbol, a través de las plataformas digitales y canales de YouTube del Salón de la Fama del Béisbol Latino, con retransmisiones programadas hasta finales de noviembre.

La Ceremonia de Exaltación del Salón de la Fama del Béisbol Latino 2025 estará enmarcada en este calendario oficial de actividades:

● Viernes 5 de diciembre: Llegada de los exaltados.

● Sábado 6 de diciembre, 11:00 a.m.: Peña de Inmortales.

● Sábado 6 de diciembre, 8:00 p.m.: Cena benéfica a favor de una fundación (a anunciar próximamente).

● Domingo 7 de diciembre, 10:00 a.m.: Juego de Inmortales.

● Domingo 7 de diciembre, 6:00 p.m.: Gran Ceremonia de Exaltación de la Clase 2025.

Sobre los Exaltados de la 12da. Clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino:

Bartolo “Big Sexy” Colón (República Dominicana)

Uno de los lanzadores más queridos y carismáticos de las últimas décadas. Colón ganó el Premio Cy Young en 2005, fue cuatro veces All-Star y acumuló 247 victorias en MLB, la mayor cantidad para un lanzador latino en la historia. Orgullo de Puerto Plata, sede de esta exaltación, Colón es símbolo de perseverancia y alegría en el béisbol latino y mundial.

Miguel “La Guagua” Tejada (República Dominicana)

Campeón de la Serie Mundial 2002 con los Oakland Athletics y ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2002, Tejada es uno de los shortstops más destacados en la historia reciente del béisbol. Con más de 2,400 hits, 307 cuadrangulares y seis participaciones en el Juego de Estrellas, fue además un símbolo del país en competencias internacionales en la Liga Dominicana.

Julio Franco (República Dominicana)

Una de las carreras más longevas y admirables del béisbol profesional. Franco jugó en Grandes Ligas, Japón, México y Corea, manteniéndose competitivo en la élite hasta los 49 años de edad. Ganó un título

de bateo en 1991 con los Texas Rangers y acumuló más de 2,500 hits en MLB, además de ser una inspiración para generaciones de peloteros que ven en él el ejemplo de disciplina y resiliencia.

Adrián “El Titán” González (México)

Considerado uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia de MLB, “El Titán” brilló como primera base con equipos como los San Diego Padres, Los Angeles Dodgers y Boston Red Sox. Fue cinco veces All-Star, cuatro veces ganador del Guante de Oro y dos veces ganador del Bate de Plata, además de superar la marca de 300 cuadrangulares y 2,000 hits en su carrera. Su impacto trascendió el campo, siendo embajador del béisbol mexicano a nivel internacional.

Francisco “Kid” Rodríguez (Venezuela)

Dueño de una de las rectas más explosivas y del récord histórico de 62 juegos salvados en una sola temporada (2008), Rodríguez es considerado uno de los mejores cerradores de todos los tiempos. Con 437 salvamentos en su carrera, sexto en la lista histórica de MLB, fue pieza clave para los Anaheim Angels campeones de 2002 y representó a Venezuela en múltiples ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.

Sobre el Salón de la Fama del Béisbol Latino:

El Salón de la Fama del Béisbol Latino (SDFBL) es una institución sin fines de lucro dedicada a reconocer y exaltar las carreras y aportes de los peloteros latinoamericanos en los escenarios más prestigiosos del béisbol. Además, busca resaltar los valores de nuestro juego promoviendo iniciativas sociales y fundacionales para el desarrollo de este deporte en la región. Fundado en 2010 en Casa de Campo, República Dominicana, el SDFBL fue una iniciativa de Don Roberto Weill, empresario y promotor del béisbol en América Latina, y de Don Rafael Ávila, legendario scout y ejecutivo de los Dodgers de Los Ángeles, fundador del sistema de Academias y Centros de Desarrollo de MLB en América Latina. Cada año, en ceremonias de gala, se han exaltado a muchos de los mejores exponentes latinoamericanos en la historia del deporte, estableciendo un legado de prestigio y compromiso con los valores y la cultura deportiva de la región. Desde 2022, el SDFBL tiene como centro de operaciones al Municipio Turístico de Punta Cana, República Dominicana.