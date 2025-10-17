Resultados de Soto (y 2)

Lograr en beisbol el contacto del bate con la bola, ambos artículos redondos, es la tarea más difícil de cualquier deporte. Los atletas que logran ese contacto con una efectividad de un 30% son una elite, pero entre ellos, los que también aportan con las demás habilidades que exige el juego, sobresalen dentro de esta.

Puede parecer absurdo, pero no lo es: aunque encontrar un buen bateador es mucho más difícil que localizar un buen defensor, ambas facetas tienen la misma importancia en el intento de conseguir la victoria. Vale igual la anotación conseguida que la impedida. Por eso, cuando se analiza el aporte de un jugador a su equipo se deben considerar las destrezas requeridas: bateo, poder, defensa, brazo y velocidad.

En el caso de Juan Soto, los índices que midieron sus resultados defensivos en 2025 coinciden en que estuvo muy por debajo del promedio. Su protección en el bosque derecho hizo más daño que bien. Poco alcance, al extremo que en 157 juegos logró 249 outs mientras Fernando Tatis, Jr conseguía 351 en 153 encabezando el departamento y la estadística conocida como OAA que mide los outs logrados por encima del promedio ofrece en Soto un resultado negativo de -12. Lo mismo ocurre con el DRS, evitar anotaciones, un -7.

La fortaleza de su brazo se califica como más que adecuado, pero sus disparos no son certeros aun cuando realizó ocho asistencias. En ese sentido su problema radica en errores cometidos que no se computan.

De manera sorprendente enseñó un excelente manejo en la estafa. Se robó 38 almohadillas cuando en las siete campañas anteriores había totalizado 57, sazonando la hazaña con un éxito de 90.5%.

Antes de 2025 ese porcentaje era un 71.2%. Mejoró además su capacidad de tomar una base extra esperando remolque, este año lo consiguió en un 40.3% de las veces que tuvo oportunidad, muy por encima del 25.8% de 2024, aun así, quedó muy lejos de los diez mejores quienes por lo menos en un 60% de los casos consiguieron ese objetivo.

Definitivamente, en materia de defensa, Juan Soto queda debiendo en el 2025.