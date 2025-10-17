Pitchers que han permitido dos jonrones en primer día de Lidom

En la Liga Dominicana de Béisbol en 11 ocasiones los pitchers han permitido al menos dos jonrones en aperturas de temporada.

Un total de 10 lanzadores han sido víctimas de esta foja negativa iniciando un torneo invernal.

El recién pasado día inaugural del campeonato invernal, Matt Dermody, de los Toros se convirtió en la más reciente víctima tras aceptar vuelacercas a Rodolfo Castro y a Josh Lester, en el partido que las Estrellas se impusieron 7-3 a los Toros.

Castro y Lester se convirtieron en la pareja número 11 de un conjunto que jonronean en la apertura de una estación.

Los otros pitchers en permitir este castigo de dos jonrones en un choque de apertura son Nelson Chittun, de los Tigres del Licey y Benny Daniels, de las Águilas Cibaeñas, ambos el sábado 25 de octubre de 1958 en el estadio Rhadamés, hoy parque Cibao; Danilo Rivas, del Escogido, el miércoles 23 de octubre de 1963 en el Estadio Cibao contra las Águilas; Mario Melvin Soto, del Escogido, el viernes 21 de octubre de 1977 en el Estadio Cibao frente a las Águilas; José Román, de las Águilas contra el Licey, el viernes 21 de octubre de 1988 en el estadio Cibao frente a los felinos; José Vargas, de las Águilas, el viernes 18 de octubre del 2002 en el Julián Javier contra los Gigantes; el zurdo Carlos Pérez, de los Tigres, el miércoles 19 de octubre del 2005 en el Estadio Quisqueya frente a los Leones del Escogido y se convirtió Pérez en el primero en permitir dos jonrones en un juego de apertura en este estadio; Ángel Castro, de las Águilas del Cibao, el domingo 14 de octubre del 2012 en el estadio Julián Javier permitió dos jonrones en la sexta entrada, uno de Moisés Sierra y otro de Matt Clark, de los Gigantes; El domingo 15 de noviembre del 2020 fue cuando se inauguró la temporada recortada a 30 juegos por la pandemia que azotó al mundo en dos de los partidos celebrados en la apertura sin la presencias del público se castigaron a dos lanzadores con dos jonrones a cada uno. En el Juan Marichal, el lanzador del Escogido Carsey Hormán en la segunda entrada el novato Anderson Tejada de los Tigres descargó jonrón en su primer turno agotado en el béisbol dominicano y Welington Castillo también le disparó jonrón y en el parque Julián Javier, Richerson Peña, de los Gigantes del Cibao, recibió cuadrangulares de Robel García y de Rangel Ravelo de las Águilas Cibaeñas.