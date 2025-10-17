Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

playoffs

Eugenio Suárez remolca 5 con dos jonrones y Seattle está a un triunfo de su primera Serie Mundial

El venezolano Eugenio Suárez, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un grand slam ante los Azulejos de Toronto, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 17 de octubre de 2025.

El venezolano Eugenio Suárez festeja luego de batear un grand slam ante los Azulejos de Toronto, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 17 de octubre de 2025.(AP Foto/Lindsey Wasson)

Avatar del Agencia AP
Agencia APSeattle

Eugenio Suárez conectó un grand slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que los Marineros de Seattle derrotaran el viernes 6-2 a los Azulejos de Toronto, con lo que recuperaron la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El venezolano Suárez también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle. Los Marineros se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie y se acercaron a una victoria del primer viaje a la Serie Mundial en la historia de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 2-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. El cubano-mexicano Randy Arozarena de 2-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 3-2 con dos anotadas y cinco remolcadas, Leo Rivas de 3-0.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados