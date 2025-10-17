Estrellas dejan en el terreno a los Leones con un wild pitch

Las Estrellas obtuvieron la noche de este viernes su segunda victoria al hilo del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 al dejar en el terreno 8-7 a los Leones del Escogido en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Miguel Sanó fue el “Jugador Estrella de las Estrellas” al remolcar cuatro carreras, tres de ellas con su primer cuadrangular de la joven temporada que lleva especial dedicatoria al inmortal de Cooperstown, don Juan Marichal.

El triunfo se definió en la novena entrada. Con el encuentro igualado a siete carreras, y jugadores en tercera y segunda y dos outs, el relevista Luis Guerrero realizó un lanzamiento desviado, situación que aprovechó Magneuris Sierra para entrar con la carrera de la gane.

Con el triunfo, los dirigidos por Fernando Tatis (2-0) se ubican en el primer lugar del torneo, a medio juego por encima de las Águilas Cibaeñas (2-1) que cayeron ante los Toros en el Estadio Cibao de Santiago.

En cambio, para los Leones fue su segundo revés seguido.

El lanzador ganador fue el relevista Patrick Weigel (1-0), mientras que Guerrero (0-1) cargó con el revés.

Por las Estrellas abrió Enny Romero, con actuación de cinco entradas, tres imparables, una carrera, un boleto y tres ponches. El zurdo fue escoltado por Neftalí Feliz (6), Jhan Maríñez (6), Raffi Vizcaíno (7), Ty Adcock (8), Peyton Gray (9) y Weigel (9).

En tanto, por los Leones inició Norge Ruiz, quien lanzó tres entradas de dos hits, un boleto y dos ponches. Fue sustituido por Yoniel Curet (4), Yorlin Calderón (4), Jonathan Bermúdez (6), Darien Núñez (7), Luis Santos (7), Francis Peña (8) y Guerrero (9).

Las Estrellas viajan este sábado a La Romana para enfrentarse a los Toros en el Estadio Francisco Micheli a las 7:30 de la noche.

Las carreras

Los primeros en anotar fueron los Leones en la parte alta de la segunda entrada. Con Luis de los Santos bateando, Enny Romero cometió un “balk”, entrando Sócrates Brito en carrera.

En el cuarto episodio, las Estrellas tomaron el control del partido con un rally de cinco carreras. Las tres primeras las produjo Miguel Sanó con un jonrón por el jardín derecho; otra más por lanzamiento desviado del relevista Yorlin Calderón, lo que permitió que Raimel Tapia anotara desde la tercera, mientras que Erubiel Ángeles produjo la quinta con sencillo al bosque central.

En la parte baja de la quinta entrada, los verdes volvieron al ataque, esta vez con dos carreras, una por sencillo de Josh Lester y otra por imparable de Sanó.

El Escogido descontó con otras dos en la parte alta del octavo inning, ambas producidas por Brito. En el noveno, los escarlatas lograron cuatro vueltas para igualar las acciones a siete carrera. César Prieto produjo la primera con sencillo; lanzamiento descontrolado de Weigel permitió la segunda; Brito bateó rodado por primera para la tercera, mientras que Yamaico Navarro ligó la del empate con hit por la intermedia.

En el cierre de ese episodio, las Estrellas dejaron en el terreno a los Leones por lanzamiento desviado de Guerrero, anotando desde la antesala Sierra.