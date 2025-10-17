Codia reconoce Manuel Estrella en apertura Torneo de Softbol

En un ambiente de compañerismo, respeto y orgullo gremial, quedó inaugurado el 21.º Torneo de Softbol del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), dedicado de manera especial al ingeniero y empresario Manuel Estrella por su extraordinaria trayectoria profesional y sus valiosos aportes al desarrollo de proyectos de ingeniería y actividades comerciales en el país.

La ceremonia tuvo lugar en el estadio de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Santiago y congregó a equipos de ingenieros, arquitectos y agrimensores, así como a familiares y relacionados, en un verdadero encuentro de unidad profesional a través del deporte.

El acto inaugural inició con una invocación a cargo de Silvio Minaya, quien elevó una oración de agradecimiento por la oportunidad de compartir en hermandad. A seguidas, Robert Severino ofreció las palabras de bienvenida, mientras que Ramón Martínez, presidente de la Regional Norte del CODIA, pronunció el discurso central.

“Este torneo es más que una competencia; es una muestra de lo que significa pertenecer a un gremio fuerte, unido y comprometido con el crecimiento de sus miembros. Y qué mejor manera de honrar ese espíritu que reconociendo a figuras como Manuel Estrella, cuyo legado inspira a nuevas generaciones de profesionales dominicanos”, destacó Martínez.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la semblanza del homenajeado, a cargo de la ingeniera Geraldine Vásquez, quien resaltó la visión, el liderazgo y la constancia de Manuel Estrella: un profesional clave en la transformación de la infraestructura nacional y referente empresarial de alto impacto, que incluye sus iniciativas en deportes con Cibao FC, y Metros de Santiago en el baloncesto.

Acto seguido, el ingeniero Cristian Ayala entregó, en nombre del CODIA, una placa de reconocimiento como expresión del respeto y agradecimiento del gremio por la labor y el legado del homenajeado.

Visiblemente emocionado, Estrella agradeció el gesto con palabras sentidas. Recordó su vínculo de toda la vida con el CODIA, entidad que —afirmó— “me ayudó mucho, no solo en conocimientos, sino también en principios”. Con franqueza, aludió a su antiguo deseo de presidir el gremio y cómo, a pesar de no lograrlo, mantuvo siempre el compromiso de servir.

“El CODIA es una institución que nos ayuda a todos, tanto en lo profesional como en lo social, especialmente cuando iniciamos nuestras carreras y nos enfrentamos a las cosas que no enseña la universidad”, expresó.

Como cierre, el deportista Nelson Cruz tomó el juramento a los equipos, que se comprometieron a competir con respeto, entrega y disciplina. En medio de un ambiente de entusiasmo y alegría, se realizó la entrega de la primera copa del torneo, marcando así el inicio formal de una justa que promueve la integración, la amistad y la excelencia entre los profesionales del CODIA.