Cashman le responde a Derek Jeter y Alex Rodríguez: “Nunca he armado el lineup”

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, respondió a las críticas expresadas por Derek Jeter y Alex Rodríguez tras la eliminación de Nueva York en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante Toronto, el pasado 8 de octubre.

Durante el programa posterior al juego esa noche por FS1, A-Rod afirmó que los Yankees tenían “una de las peores construcciones de roster que he visto”. Jeter, por su parte, comentó: “Estoy bastante seguro de que [el mánager Aaron Boone] no es quien toma todas las decisiones durante el juego”, aunque también aclaró que no tenía información interna sobre el tema.

El jueves, Cashman habló en la emisora WFAN para responder directamente a los comentarios, en especial los de Jeter respecto al origen de las decisiones dentro del juego. El histórico ejecutivo de los Yankees fue enfático en que jamás ha tenido influencia directa sobre las alineaciones o decisiones tácticas, sin importar quién haya sido el capataz.

“No es cierto, claramente”, respondió Cashman sobre las palabras de Jeter. “Y ellos no lo saben. Claramente, no lo saben. Sé que [Jeter] lo dijo. No sé a qué se refería exactamente. Él mismo reconoció que no tiene conocimiento interno, pero lo dijo, por alguna razón. Creo que eso es lo que la gente lanza cuando no tiene nada más que decir”.

“Siempre está ese ‘hombre del saco’ de que ‘otras personas están tomando las decisiones’. ‘Analítica, analítica, analítica’ --también les gusta lanzar eso. Pero nada de eso es exacto. Al final del día, si pones a Joe Torre, Joe Girardi o Aaron Boone bajo declaración jurada, ninguno dirá que yo elegí la alineación. Nunca hemos armado la alineación. No decimos a quién poner a jugar. No decimos a quién lanzar, ni en el bullpen ni en la rotación”.

“Es un comentario triste, algo que la gente lanza sin saber realmente”.

Cashman comentó que llamó directamente a Jeter en cuanto escuchó los comentarios, para preguntarle si realmente creía lo que dijo en televisión. Según Cashman, Jeter le reiteró que no tenía información interna y que su intención no era acusar, aunque sí opinó que Boone recibe demasiada culpa por las fallas del equipo.

Cashman insistió en que, más allá de percepciones, solo el mánager decide quién juega.

“Esos son los hechos”, recalcó. “Esa es la verdad”.

También respondió al comentario de Rodríguez sobre la construcción del roster: “No tiene sentido, porque los dos nos eligieron para ganar la Serie Mundial 48 horas antes de ser eliminados”.

“A-Rod tuvo una gran carrera. Ganó un campeonato. Derek tiene muchos más. Obviamente, son personas respetadas. Pero eso no significa que sus opiniones siempre sean correctas”.

No es la primera vez que Jeter y Rodríguez critican públicamente al equipo de 2025. Tras una derrota ante los Marlins el 2 de agosto, Jeter señaló que los Yankees cometían demasiados errores, mientras que A-Rod cuestionó la “falta de responsabilidad” en la cultura actual del club.

Boone respondió al día siguiente diciendo que no compartía la crítica de A-Rod, pero entendía que ese tipo de comentarios son parte del cargo cuando se dirige a un equipo con altas expectativas que no cumple con ellas.

Con su eliminación en la SDLA, la sequía de títulos de los Yankees se extiende a 16 temporadas. Es el segundo trecho más largo sin campeonatos desde que el equipo adoptó el nombre Yankees en 1913. El más largo es de 17 temporadas (1979-1995).