El tiempo tomando en cuenta a Toronto, Seattle y Milwaukee

El tiempo es el mejor paliativo para sanar las heridas y acordarse de algunos equipos que han tenido que vencer al dios Cronos en sus aspiraciones de levantar el trofeo de campeón mundial.

Lo de la paciencia es válido para Toronto Marineros y Cerveceros, no así para los actuales campeones, los Dodgers de Los Ángeles, el más exitoso equipo de esta década; aunque nunca está de más recordar que tuvieron que esperar más de 30 años para ganar su siguiente Serie Mundial después del título de 1988.

Los Marineros de Seattle ha sido el equipo más sufrido de las Grandes Ligas desde su fundación en 1977. Aparecieron junto a los Azulejos esa temporada y hoy día es el único equipo que no ha participado en una Serie Mundial. Otros conjuntos como San Diego, Tampa, Colorado y Milwaukee no han conquistado la codiciada corona, pero al menos han estado presentes en el Clásico de Otoño.

De la mano, o más bien del bate de Jorge Polanco y Julio Rodríguez, Seattle ha puesto la serie 2-1 a su favor con miras al anhelado sueño de representar la Liga Americana en la Serie Mundial (los visitantes han ganado los tres juegos del evento).

Los Azulejos son el patio trasero del Este Americano, que tradicionalmente es encabezado por Yankees y Medias Rojas, de paso los dos equipos con más prosapia del negocio. Toronto ha pasado por varias reestructuraciones para asistir a su primera Serie de Campeonato en una década.

Toronto avasalló a los Yankees, despachando en la Serie Divisional a unos Mulos que no fueron ni la sombra del aguerrido equipo que disputó la Serie Mundial el año pasado ante los Dodgers. La ofensiva de los Azulejos se fue de vacaciones en los dos primeros encuentros, pero recuperaron fuerza en el tercer partido del evento.

Los Cerveceros surgieron como los Pilotos de Seattlle en 1969, pasando el siguiente año a Milwaukee. Su única participación en Serie Mundial ocurrió en 1982, en esa época estaban alineados en la Liga Americana. Sus posibilidades de ser campeones de liga se han complicado al no aprovechar la ventaja de la casa en los primeros dos encuentros de la serie y tener que enfrentarse a unos Dodgers que han lucido indetenibles en la postemporada.

El tiempo y el talento mostrado durante la temporada del 2025 permitirá que por los menos uno de tres equipos sin tanta parafernalia como Marineros, Azulejos y Cerveceros alcance la Serie Mundial, un sueño que será realidad en los días por venir.