Tigres del Licey debutan venciendo 4-3 a los Leones del Escogido en diez entradas

Un wild pitch del relevista Henry Sosa permitió anotar desde tercera base a Gustavo Núñez en la entrada número diez para que los Tigres del Licey dejaran en el terreno a los Leones del Escogido al vencerlo 4-3, en la apertura del Tornedo de Béisbol Profesional de República Dominicana, dedicado al inmortal Juan Marichal.

Los bengaleses también contaron con una espectacular atrapada del jardinero izquierdo Mel Rojas Jr. sobre un batazo conectado por Franchy Cordero en la sexta entrada, la cual convirtió lo que pudo ser el inicio de una entrada productiva en una doble matanza para la enseña roja.

Además del autorelevo de Jairo Asencio, quien luego de permitir que un corredor llegara a la antesala, ponchó al bateador emergente Zoilo Almonte y obligó a Junior Lake a entregar el tercer out con elevado al campo corto.

Para los añiles (1-0) fue su primera victoria de la temporada, mientras que para los Leones (0-1) fue su primera derrota.

El triunfo correspondió para el relevista Ulises Joaquín(1-0) y la derrota para Henry Sosa (0-1).

El abridor César Valdez tiró cuatro entradas de una vuelta, cinco hits, con un boleto y cinco ponches para salir sin decisión. También tiraron Adonis Jairo Asencio en el 7mo, Ryan Watson en el 8vo y Jean Carlos Mejía en el 9no.

Por los Leones, Alexander Canario y Jonathan Araús ligaron un tubey cada uno; Franchy Cordero, Erik González, Jamaico Navarro y César Prieto un sencillo.

Por los Tigres, Armando Alvarez ligó par de imparables; Víctor Labrada pegó un doble; Domingo Leyba y Gustavo Núñez un inatrapable.

Así anotaron

Los Tigres rompieron el hielo en la baja de la segunda entrada ante el abridor Grant Gavin. Grffin Conine negoció cuatro bolas malas. Francisco Mejía falló con elevado al jardín central. Almardo Alvarez recibió boleto. Víctor Labrada se arrastró para forcet out por la vía 5-4, pero Domingo Leyba disparó imparable productor el bosque central.

Licey 1, Escogido 0.

Los Leones igualaron el marcador en la alta del cuarto inning por sencillo al prado derecho de Franchy Cordero ante los envíos del derecho abridor César Valdez.

Los bengaleses volvieron a tomar el control del juego en el cierre de la quinta entrada ante el relevista Phillips Valdez. Leyba negoció transferencia y se movió a la intermedia por toque de sacrificio por tercera base de Emilio Bonifacio desde donde anotó por imparable al prado izquierdo de Gustavo Núñez.

Licey 2, Escogido 1.

El Escogido empató en el noveno con un balk del cerrador Jean Carflos Mejía con un hombre corriendo en la antesala. Escogido 2, Licey 2.

Los Leones se fueron arriba en la alta del décimo episodio por imparable de Junior Lake al bosque central frente a Ulises Joaquín. Escogido 3, Licey 2. Los Leones igualaron la pizarra 3-3 en el noveno por balk del relevista Jean Carlos Mejía.