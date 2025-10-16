Piden la renuncia de la directiva de las Águilas e intervención de la Lidom

La pelota está “caliente” por los predios de las Águilas Cibaeñas y podría calentarse todavía más.

Una parte de los socios del equipo de béisbol con sede en Santiago de los Caballeros está promoviendo, mediante requerimiento judicial, la renuncia de los actuales integrantes de la directiva del mismo, así como la intervención por parte de la Liga Dominicana (Lidom).

El documento, cuya copia fue obtenida por la sección de Deportes de LISTÍN DIARIO, conmina a las acciones antes citadas como respuesta a la situación judicial que enfrenta Fabio Jorge, quien ocupaba el cargo de tesorero y es sujeto de investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos por supuestas conexiones con el narcotráfico.

El principal promotor de la idea es el doctor Fernando Valdez Gobaira, uno de los socios del club y quien es representado por el licenciado Hilario Ochoa Estrella en su pedimento de acciones con la finalidad, según consta en el documento, de salvaguardar los intereses del equipo de pelota.

“Se solicita formalmente que los miembros de la actual directiva de Águilas Cibaeñas procedan a poner sus cargos a disposición hasta tanto se produzca su sustitución formal o presenten formal renuncia pura y simple”, dice uno de los pedimentos.

Aclara el documento que no se trata de una petición de carácter personal ni es para descalificar a los actuales administradores “sino que responde a la necesidad objetiva de restablecer la independencia operativa, evitar conflictos de interés y fortalecer la credibilidad institucional de la entidad ante los socios, patrocinadores, autoridades regulatorias y el público en general”.

Por otra parte, se requiere la intervención de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana con la finalidad de “preservar la integridad del campeonato y protegerse el buen nombre de una franquicia”.

Solicita que la Lidom convoque una reunión con carácter de urgencia con la participación de los principales grupos de socios de las Águilas “para establecer una hoja de ruta institucional integral que permita mitigar y gestionar las dificultades de la situación actual”.

Como medidas preventivas propone la designación de una directiva provisional independiente, supervisada directamente por la Lidom “conformada por los demás socios y personas de reconocida solvencia moral, profesional y técnica, sin vínculos familiares o económicos con el accionista imputado”.

Sugiere un levantamiento exhaustivo de las contrataciones, convenios y compromisos económicos suscritos por socios o directivos, tanto público como privados” con el objetivo de “verificar la trazabilidad de las operaciones, descartar la existencia de triangulaciones o flujos irregulares y asegurar una transparencia financiera absoluta”.

Otros puntos que refiere son la verificación de beneficiarios finales de las acciones, la contratación de una firma de auditoría, la creación de una unidad de cumplimiento y control interno, la identificación y desvinculación de empresas y personas relacionadas con el señor Fabio Jorge y la convocatoria de una asamblea supervisada por la Lidom “con el propósito de analizar los puntos más esenciales para la buena administración, así como la ratificación de la directiva provisional y adoptar las medidas necesarias ante un eventual decomiso o incautación judicial”.

Una copia del requerimiento fue depositada en las oficinas del equipo, dirigida a cada uno de los actuales directivos, así como en las oficinas de la Lidom.

Está dirigida a los señores Víctor García Sued, Iris Margarita Núñez Valerio, Adriano Valdez Russo, Quilvio Hernández Casanova, Rosario de la Maza, Luis Gobaira Maluf, Winston Llenas Dávila, José Augusto Imbert, Juan Sánchez, Fabio Augusto Jorge-Puras, Debbie Lawrence, Lionel García, Carlos Sánchez y Giny Jorge.