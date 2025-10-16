Canadienses dejan de lado el desprecio por aranceles y retórica de Trump por amor a los Azulejos

En este día de octubre perfectamente fresco y soleado, el canadiense Grant Murray estaba ansioso por conducir hasta Seattle para un partido de playoffs de las Grandes Ligas, una oportunidad única en la vida con los Azulejos de Toronto, su amado equipo de béisbol.

Sin embargo, realmente no quería estar aquí en Estados Unidos, y el abogado de 62 años de Vancouver estaba decidido a gastar la menor cantidad de dinero posible después de que su hermano mayor, que voló desde Australia, lo convenciera de ir.

En el pasado, Murray dijo que normalmente haría un viaje especial de varios días a Seattle para ver a los Azulejos durante la temporada regular, gastando cinco veces más dinero disfrutando del estado de Washington.

“Me comeré un hot dog en el estadio, pero no estoy aquí para gastar dinero”, dijo Murray el miércoles, detallando los gastos limitados planeados para su visita al T-Mobile Park para el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle. “Estoy aquí solo por los Azulejos.

Toronto arrasó 13-4, aunque Seattle todavía lidera 2-1 en la serie al mejor de siete con el banderín de la Liga Americana y la oportunidad de avanzar a la Serie Mundial. Se espera que más canadienses lleguen el jueves y viernes para los juegos restantes en Seattle antes de regresar a Toronto, si es necesario.

Como muchos canadienses, Murray ha estado boicoteando a Estados Unidos desde que la administración del presidente Donald Trump comenzó a amenazar la economía y la soberanía de Canadá con aranceles y retórica política acalorada, lo más ofensivo de todo al afirmar que Canadá podría ser “el estado 51".

Pero al igual que muchos canadienses, Murray es también un fanático de los Azulejos, por lo que hizo una excepción por el béisbol esta semana y pagó 280 dólares por un boleto de pie, el más barato que pudo encontrar. Pero, señala, no está bebiendo cerveza y se niega a pasar la noche en un hotel de Seattle, optando en cambio por conducir más de seis horas de ida y vuelta en una noche de semana para apoyar al único equipo que Canadá tiene en las Grandes Ligas.

“Cambié de no visitar (Seattle) a visitar por esto”, dijo Murray sobre la serie de playoffs mientras lucía una camiseta claramente muy querida de los playoffs de 1992 que terminaron con el primer campeonato de la Serie Mundial de Toronto.

Podrías llamar a esto un deshielo geopolítico por el amor al béisbol, hecho posible tanto por la ferviente afición canadiense a los Azulejos como por los profundos lazos del noroeste del Pacífico que unen a Columbia Británica y el estado de Washington.

Rhiannon McMillan llamó al enfrentamiento Azulejos-Marineros una oportunidad única en la vida para ver a sus dos equipos favoritos.

“Esta es mi serie de ensueño”, dijo la electricista de 36 años de Maple Ridge, Columbia Británica. “De cualquier manera, no puedo perder”.

Sí, por supuesto, los Azulejos tienen los corazones de los canadienses en general. De hecho, MLB informa que hay 15,8 millones de fanáticos de los Azulejos en todo Canadá, más de la mitad de los cuales viven fuera de Ontario, lo que según el conteo de la liga representa la mayor base de fanáticos de cualquier equipo deportivo profesional canadiense.

Pero el país es tan vasto que muchos canadienses también tienen lealtad a un club estadounidense, una afición natural por proximidad. Dentro del juego, McMillan dijo que los fanáticos de los Marineros fueron amables y acogedores, y la atmósfera exuberante sirvió como un recordatorio de cuánto extrañaba visitar el área, incluso si el entorno político nacional no podía borrarse de la imagen.

McMillan dijo que no dudó en pagar 300 dólares por su boleto para ver el juego con amigos, aunque la madre de tres se negó a llevar a sus hijos debido a la política de Estados Unidos.

“Esto fue un pequeño bolsillo de amor y armonía por unas pocas horas”, dijo McMillan.

“Mis mayores razones para evitar (Estados Unidos) son 100% el miedo a la incertidumbre sobre cómo esta administración puede cambiar la política de un momento a otro, (y) su desprecio casual por la constitución y el estado de derecho”, añadió.

McMillan dijo que está especialmente preocupada por sus políticas sobre los derechos de las personas transgénero, así como por la posibilidad de que sus hijos puedan presenciar a agentes de ICE deteniendo a familias. Recientemente, su familia también estaba debatiendo entre Disneylandia en California o México para unas próximas vacaciones y decidió en contra del destino estadounidense a pesar de tener familia en esa área.

Son decisiones como estas las que se han manifestado en una caída precipitada en las visitas y el turismo a Estados Unidos desde la frontera internacional más larga del mundo.

Los cruces fronterizos de vehículos de pasajeros canadienses hacia el estado de Washington han caído un 36% en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado, según un análisis del Instituto de Investigación de Políticas Fronterizas de la Universidad de Western Washington.

Visit Seattle, la agencia de turismo que impulsa la ciudad y el condado de King, dijo que están pronosticando una caída del 26% en el turismo internacional para 2025, que está compuesto en gran parte por visitantes canadienses. En 2024, los canadienses gastaron 586 millones de dólares en el área, representando el 60% del gasto de visitantes internacionales o el 6,6% del total de dólares de turismo para la ciudad y el condado.

Bob Donegan, presidente de Ivar’s, un icónico restaurante de mariscos con sucursales en el paseo marítimo de Seattle a solo unas cuadras del estadio de los Mariners, así como dentro del propio T-Mobile Park, dijo que era deprimente seguir la caída constante de turistas canadienses este año.

Fueron tan extrañados que Donegan lideró una campaña de turismo local en mayo con otros negocios locales ofreciéndoles ofertas especiales, descuentos y buena voluntad para atraerlos de regreso para el último enfrentamiento de la temporada regular entre los Azulejos y los Marineros. Donegan dijo que tiene la esperanza de que los playoffs ahora sean un punto de inflexión para el turismo canadiense en Seattle.

“Dejan buenas propinas. Tratan bien a los servidores. Tienden a venir en grupos familiares. Los canadienses toman un par de cervezas y son aún más amigables”, dijo Donegan. “Es notable cuando nuestros amigos canadienses no vienen”.

La caída en el turismo canadiense incluso llevó a FRS Clipper, un operador de ferry rápido que opera entre Seattle y Victoria, Columbia Británica., a recortar rutas y reducir significativamente las operaciones este verano durante su temporada alta.

Pero aprovechando el impulso del béisbol, el ferry Clipper lanzó esta semana navegaciones especiales “Playoff Express” para acomodar a los pasajeros canadienses con un viaje directo al centro de Seattle para cada uno de los tres juegos. El ferry del miércoles, dijo la compañía, tenía casi 300 pasajeros.

Entre ellos estaba Nathan Bird, de 47 años, de Victoria, quien pagó alrededor de 350 dólares por su boleto para el juego y presupuestó alrededor de 1.000 dólares para la aventura de 24 horas a Seattle.

Bird, que trabaja en turismo, dijo que aunque la indignación canadiense se ha suavizado en los últimos meses, el turismo de verano se vio afectado porque muchas personas reservaron sus vacaciones en primavera en el apogeo de la agitación de Trump. Dijo que personalmente no se ve afectado por la agitación política y predice que el turismo se recuperará el próximo verano.

“Necesitamos ser amigos”, dijo Bird sobre los dos países. “Veamos un buen béisbol y olvidemos toda la demás basura”.