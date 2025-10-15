Rodolfo Castro da jonrón, produce 5 y las Estrellas superan a los Toros

Las Estrellas se anotaron su primera victoria de la temporada de béisbol otoño-invernal 2025-2026 al derrotar 6-3 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Rodolfo Castro conectó cuadrangular y remolcó cinco carreras. El jonrón de Castro fue productor de las primeras tres carreras en el segundo episodio para los dirigidos por Fernando Tatis, mientras que en la cuarta empujó otras dos con sencillo.

El norteamericano Josh Lester también se fue para la calle por las Estrella, que la temporada pasada ganó la serie particular ante sus vecinos de la región Este 9-1.

En la séptima entrada, los Toros tomaron una rebelión. Con las bases llenas y dos outs, Félix Reyes conectó rodado por la primera y la jugada fue a revisión, pero la misma fue decretada out y así cerrar el episodio.

La victoria fue para Esmil Rogers (1-0), quien lanzó cinco entradas de cinco hits, dos carreras (ambas limpias), una transferencia y seis ponches. El revés fue para Matt Demordy (0-1), con actuación de tres episodios, seis imparables, seis carreras y dos bateadores abanicados.

Las Estrellas enfrentan este jueves a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 de la noche.

Previo al inicio del partido, la senadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, realizó el lanzamiento de honor.

Además de Rogers, también pasaron por el montículo Diego Castillo (6), Enoli Paredes (7), Gerónimo Franzuá (7), Carlos Belén (8) y Patrick Weigel (9).

En tanto, Demordy fue escoltado por Jesús Liranzo (4), Jarlín García (5), Gerson Moreno (5), José Adames (6), Franklin Kilomé (7), José Manuel Fernández (8) y Wandisson Charles (8).

Las carreras

En el cierre de la segunda entrada, Rodolfo Castro produjo las tres primeras carreras de la noche para las Estrellas con un cuadrangular por el jardín izquierdo después de dos outs.

En el tercer episodio, el equipo de la enseña verde aumentó su ventaja 4-0 gracias a un jonrón por el bosque izquierdo del importado Josh Lester.

Los Toros registraron su primera carrera del torneo en la parte alta del cuarto episodio por doble al prado central de Félix Reyes.

En la baja de esa misma entrada, las Estrellas aumentaron su ventaja por sencillo de dos más de Castro.

En el quinto, los Toros lograron su segunda carrera por cuadrangular de Felnin Celesten entre los jardines derecho y central. En el séptimo, los de La Romana descontaron con su tercera vuelta por elevado de sacrificio de Celesten por el prado central.