Leonel y Marichal

El pasado martes Leonel Fernández (alias El Líder), estuvo en el acto de presentación de la Copa Banreservas en un hotel de la capital. El acto de la entidad bancaria y de Lidom tenia también su protagonista, Juan Marichal, a quien está dedicado el evento 2025-26.

Y alguien me preguntó : ¿por qué Lidom invitó a Leonel y dejaron fuera a los otros líderes políticos dominicanos? ¿Por qué no invitaron a Danilo Medina, Carolina Mejia, David Collado y otros pre candidatos presidenciales?

La razón es que, imagino yo, Leonel fue invitado directamente por su amigo Juan Marichal, con quien comparte una amistad de muchas décadas. Cuenta la historia que en los años 60, cuando Leonel vivía en Nueva York, iba al estadio de los Yanquis a ver a Marichal con los Gigantes de San Francisco.. Pero, que más adelante se dio n curso a una amistad cuando Leonel lo nombró Ministro de Deportes, y allí estuvo los cuatro años de ese período, 1996-2000. Desde entonces, Leonel siempre hace referencia al inmortal dominicano.

Leonel, además, ha sido favorecido en estos tiempos junto a otro expelotero, ahora manager,Albert Pujols, quien el año pasado (o antes) casó con Nicole Fernández, la hija del líder de la Fuerza del Pueblo. Así Leonel sigue en pelota, ahora con Marichal.

MANAGERS DE 10 AÑOS

En Lidom, por cierto, se da el caso de que en el presente torneo de los 6 managers a dirigir tan solo 1 repite, y se trata de Fernando Tatis (padre), con las Estrellas Orientales. Tatis tiene unos 8 torneos al frente de los verdes, aunque en el medio hubo una breve pausa cuando fue cesanteado hará cosa de 6 años.

Los demás son todos nuevos en sus puestos: En Licey está Gilbert Gómez, con algo más de dos campeonatos al frente de los azules. Gilbert, de un poco más de 30 años de edad, viene de coronarse campeón clase A en la organización Mets de Nueva York.

En el Escogido se estrena el boricua Alex Cintrón, quien toma el lugar del renunciante Albert Pujols (por causas personales).. Pujols es el manager de la selección dominicana al clásico mundial, y está a la espera de un posible nombramiento con los Angelinos de Los Angeles, lo cual lo sacaría del clásico.

Los Toros tendrán a Victor Estévez, un joven dirigente que hace unos años desempeñó tales funciones con el Escogido . Las Aguilas tienen a Luis –Pipe-Urueta, colombiano que ha sido manager y/o gerente campeón con Licey y Gigantes. Pipe estará en su primer año con las Aguilas.

Y finalmente, José Leger se estrena con los Gigantes , luego de haber tenido experiencia con Aguilas y Licey.

Está establecido con estos managers de Lidom que si los resultados son negativos no continuarán en sus puestos, y pueden ser liquidados en el curso del mismo torneo.

EL PASADO: Debo citar el hecho de que aquí hemos tenido managers de larga data al frente de sus equipos. Creo que los de más larga duración han sido Chilote Llenas , quien dirigió a las Aguilas 9 años corridos en los 80, y posteriormente hizo otro tanto Felix Fermin en los 2000.

EN MLB:_ De otro lado, en las ligas mayores algunos equipos dejan a sus dirigentes mucho tiempo. En el caso de los Yanquis,los dos que precedieron al actual Aaron Boone duraron diez años cada uno, es decir Joe Torre y Joe Girardi.. Boone está en la posición desde2018, pero dicen los chismosos de allá que la diferencia es que los dos primeros ganaron coronas y este está en blanco.

DODGERS-MILWAUKEE: Este jueves se celebra el tercer choque de la serie entre Cerveceros de Milwaukee y Dodgers .

En el sistema de la serie de 7-4 (2-3-2) ahora habrá tres juegos en Los Angeles, y si es necesario los dos finales en Milwaukee.. La serie la dominan los Dodgers 2-0, ambos ganados en calidad de visitantes.

La clave ha sido el pitcheo absoluto delos dos abridores Dodgers.. En el primer partido,Blake Snell lanzó 8 innings de 1 hit, ‘0 carrera, y el resultado terminó 2 por 1.. En el segundo, Yoshinobu Yamamoto lanzó juego completo 3 hits, y el marcador fue 5 por 1.Permitió jonrón a Jackson Chourio abriendo, pero más nada a usando 111 pitcheos.

Hay la sospecha de que la serie no regresa a Milwaukee. Hoy lanza Tyler Glasnow y el jueves Shoehi Ohtani.. En su ofensiva, Ohtani tiene ya 5 juegos que no hace nada, y en general en postemporada tiene de 34-5, promedio en .147 con 2 jonrones, ambos contra Cincinnati. Teoscar Hernández batea para .294-4-10.Los Dodgers tienen 7-1 en play off.