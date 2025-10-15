Leonardo Aguilera lanza la 1ra bola en partido inaugural del torneo en el Estadio Cibao

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, realizó este miércoles el lanzamiento de la primera bola del partido inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), efectuado en el Estadio Cibao, donde se enfrentaron las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao.

Previo al lanzamiento de honor, el doctor Aguilera fue recibido por la directiva del conjunto amarillo, encabezada por Víctor García Sued, presidente del equipo. Los directivos se mostraron altamente emocionados por recibir en su casa a un aguilucho de siempre, hijo de Santiago.

Aguilera estuvo acompañado de la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Quijano de Aguilera; sus hijos Enrique, Johanna y Leonardo Aguilera; y sus nietos.

Al acto inaugural también asistieron ejecutivos de la institución financiera, entre ellos la directora senior de Negocios Personales en la Región Norte, Karina Souffront, y el director de Negocios Corporativos, Juan José Perelló.

La organización del equipo, dueño de 22 coronas nacionales y seis Series del Caribe, preparó un emotivo recibimiento que incluyó la evocación de los logros alcanzados por Aguilera a lo largo de más de 40 años de carrera, con grandes aportes al desarrollo deportivo y social de la región del Cibao.

Esta es la temporada número 72 del torneo de béisbol invernal. La fanaticada cibaeña mantiene la esperanza de recuperar la gloria de conquistar una nueva corona. Las Águilas Cibaeñas ganaron por última vez la Copa Banreservas en la edición 2020-2021, cuando también se alzaron con el título de la Serie del Caribe.