Cambio de dominio en la Liga Dominicana de Béisbol

Estamos en octubre, se siente con fuerza el arribo del pasatiempo nacional de los dominicanos.

El 70 aniversario (1955) del nacimiento de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), del béisbol bajo luces artificiales, nos llega luego de efectuarse 67 campeonatos otoño-invernales, más los cuatro de verano efectuados durante el período 1951-1954, los cuales decidió adoptar.

Debemos recordar que entre 1961 y 1965 quedaron sin realizar tres campeonatos (uno empezó, pero no terminó), debido a razones de inestabilidad política en el país. Incluso, en 1960 se jugó sólo con jugadores nativos.

Mientras en nuestro país se desarrollaban los citados torneos veraniegos, existía pelota otoño-invernal en Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y México, cuyas transmisiones radiales de los circuitos caribeños eran seguidas en nuestro país a través de onda corta. Cuando nació la Lidom, ya se habían efectuado siete Series del Caribe de la primera etapa entre las ligas cubana, boricua, venezolana y panameña.

Sin embargo, para esos años de la sexta década del siglo XX (de los años 50) afortunadamente existían visionarios en los cuatro equipos locales, quienes conocían sobre la importancia del progreso del pelotero dominicano y del surgimiento del béisbol otoño-invernal junto a su afiliación al béisbol del sistema de MLB, la que nos ha dejado una proyección de un millar de jugadores nativos estampando su debut en el béisbol de las Grandes Ligas para el 2027.

Es oportuno resaltar como precursores de ese fructífero proyecto de la Lidom los nombres de los presidentes de equipos en 1955: ingeniero Ignacio Guerra Abréu (Licey, abuelo del actual presidente de los Tigres), ingeniero Juan Sánchez Correa (Águilas), Francisco -Paquito- Martínez Alba (Escogido) y doctor José Hazim Azar (Estrellas).

La Lidom ha visto pasar dos períodos de dominio casi exclusivo entre los equipos azul y amarillo, los que han sido determinantes para los 24 títulos del Licey y los 22 de las Águilas, máximos ganadores de las tradicionales contiendas beisbolísticas dominicanas.

Primero de 11 campeonatos (1969-70 / 1979-80), donde sólo estos dos conjuntos conquistaron coronas, seis los Tigres y cinco los cibaeños. Y otro de 17 certámenes (1992-93 /2008-09), donde los mismos equipos se llevaron 16 coronas, diez las Águilas y seis el Licey.

Se trata de dos períodos que suman 28 campeonatos, en los que apenas en uno ellos el campeón fue un equipo diferente a Águilas y Licey: los Azucareros (hoy Toros).

Después que en enero del 2008 las Águilas se convirtieron en el primer equipo en alcanzar 20 títulos, hemos visto pasar 17 campeonatos que nos han dejado un panorama completamente diferente al dominio liceísta-aguilucho, ya que los seis equipos han sido campeones, pero son los dos capitaleños quienes dominan, ganando cinco veces cada uno. Ningún otro ha triunfado en más de dos ocasiones.

En ese período de los más recientes 17 campeonatos, en los primeros nueve Licey y Escogido se repartieron siete coronas (los otros dos, los equipos de expansión), además de llevarse los últimos tres.

Pues entonces, le corresponde a los dos equipos cibaeños y los dos orientales “ponerse las pilas”, si anhelan evitar que continúe la actual hegemonía capitaleña.